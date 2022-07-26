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Tüm dünya, Tobi Amusan'ın kırdığı dünya rekorunu konuşuyor! ''Rüzgar yasal sınırına aykırı''

26.07.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor dünyası Atletizm Dünya Şampiyonası'nda kırılan rekoru konuşuyor. Tobi Amusan isimli atlet, kadınlar 100 metre engelli yarı finalinde kırdığı rekorla olay yarattı. Yarıştığı sırada neredeyse tüm atletlerin kendiyle birlikte kişisel rekorları kırması şüphe uyandırdı. Konuyla ilgili araştırma başlatıldı ve Tobi Amusan'ın madalyası elinden alındı.

Tüm dünya, Tobi Amusan'ın kırdığı dünya rekorunu konuşuyor! ''Rüzgar yasal sınırına aykırı''

Atletizm Dünya Şampiyonası'nda daha önce yaşanmamış bir olay yaşandı. ABD'de düzenlenen organizasyonda kadınlar 100 metre engelli yarı finalinde garip bir rekor kırıldı. Yarı finalde 12.12'lik derecesiyle dünya rekoru kıran Nijeryalı atlet Tobi Amusan, finalde de 12.06 ile altın madalya kazanınca tartışma konusu oldu.

RÜZGAR YASAL SINIRINDA DEĞİL AÇIKLAMASI YAPILARAK İPTAL EDİLDİ

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25 yaşındaki genç atletin 12.06'lık derecesi, rüzgar yasal sınırında olmadığı belirtilerek dünya rekoru iptal edildi. Ancak yarı finalde kırdığı 12.12'lik derecesi de ortalığı bir hayli karıştırdı. Sosyal medya taraftarlar, "Tobi'nin kırdığı rekor insanlığa bile aykırı" yorumunda bulundu.

MICHAEL JOHNSON: VERİLER YANLIŞ

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Atletizmin yaşayan efsanesi Michael Johnson, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu verilerin doğru olduğuna inanmıyorum. Dünya rekoru 0.08 geliştirildi, doğru mu bu? 12 kişisel en iyi derece geldi? 5 ulusal rekor kırıldı? Tüm atletler derecesini görünce şaşkına dönmüş olmalı. Her atlet yarıştığı turda kendi derecesini geliştirmesi normal mi? Bu işte kesinlikle bir iş var." dedi.

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