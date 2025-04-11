SPOR

71
68
51
48
47
42
39
39
39
39
36
34
34
33
33
31
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Tüm dünyanın konuştuğu hakem Samsunspor-Galatasaray maçına atandı! UEFA kural değiştirmişti... Sosyal medya bu haberle kaynıyor

Tüm dünyanın konuştuğu hakem Samsunspor-Galatasaray maçına atandı! UEFA kural değiştirmişti... Sosyal medya bu haberle kaynıyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.04.2025 15:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de bu akşam oynanacak Samsunspor-Galatasaray maçının yabancı VAR hakemi Polonyalı Tomasz Kwiatkowski olması sonrası sosyal medya karıştı. Kwiatkowski, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında seri penaltı atışlarına giden Atletico Madrid-Real Madrid maçında Julian Alvarez'in golünü iptal etmiş ve tüm dünyada gündem olmuştu. UEFA bu olay sonrası penaltı atışlarında kural değişikliğine gitmişti. İşte detaylar...

Tüm dünyanın konuştuğu hakem Samsunspor-Galatasaray maçına atandı! UEFA kural değiştirmişti... Sosyal medya bu haberle kaynıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig lideri olarak 31. haftanın açılış maçında deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

OLAYLI HAKEM ATANDI

tomasz-kwiatkowski

Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede öncesi karşılaşmanın VAR hakemi Polonyalı Tomasz Kwiatkowski olarak belirlendi. Tomasz Kwiatkowski, bu sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanan Atletico Madrid-Real Madrid rövanş maçındaki kararıyla büyük yankı uyandırmıştı.

PENALTIYI İPTAL ETMİŞTİ

verdigi-karar-dunyayi-karistiran-hakem-18504788_3350_m

Çeyrek finalistin penaltı atışlarıyla belirlendiği bu dev maçta VAR hakemi olarak görev yapan Kwiatkowski, Atletico Madrid oyuncusu Julian Alvarez’in penaltı golünü çift dokunma gerekçesiyle iptal etmişti.

Penaltı atışlarını 4-2 kazanan Real Madrid, çeyrek final biletini alırken, Atletico Madrid cephesi, özellikle teknik direktör Diego Simeone önderliğinde, Kwiatkowski’nin kararına sert tepki göstermişti. Bu olay, İspanya basınında geniş yer bulmuş ve manşetlere taşınmıştı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Reeder Samsunspor Reeder Samsunspor
-
Galatasaray Galatasaray

Kupada rövanş yok, kazanan finalde!Kupada rövanş yok, kazanan finalde!
F.Bahçe derbi öncesi yeni hocasını resmen açıkladı!F.Bahçe derbi öncesi yeni hocasını resmen açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Hakem Samsunspor VAR galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'nu hakim karşısında sinirlendiren soru! İşte duruşmadaki görüntüsü

İmamoğlu'nu hakim karşısında sinirlendiren soru! İşte duruşmadaki görüntüsü

Minguzzi'nin ailesini tehdit etmişti! İfadesi ortaya çıktı

Minguzzi'nin ailesini tehdit etmişti! İfadesi ortaya çıktı

Kupada rövanş yok, kazanan finalde!

Kupada rövanş yok, kazanan finalde!

FIFA'dan Süper Lig ekibine transfer yasağı!

FIFA'dan Süper Lig ekibine transfer yasağı!

F.Bahçe'den 'KAP' açıklaması! Kulübün bir kısmı yabancılara satıldı

F.Bahçe'den 'KAP' açıklaması! Kulübün bir kısmı yabancılara satıldı

F.Bahçe derbi öncesi yeni hocasını resmen açıkladı!

F.Bahçe derbi öncesi yeni hocasını resmen açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.