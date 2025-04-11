Tüm dünyanın konuştuğu hakem Samsunspor-Galatasaray maçına atandı! UEFA kural değiştirmişti... Sosyal medya bu haberle kaynıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig lideri olarak 31. haftanın açılış maçında deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

OLAYLI HAKEM ATANDI

Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede öncesi karşılaşmanın VAR hakemi Polonyalı Tomasz Kwiatkowski olarak belirlendi. Tomasz Kwiatkowski, bu sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanan Atletico Madrid-Real Madrid rövanş maçındaki kararıyla büyük yankı uyandırmıştı.

PENALTIYI İPTAL ETMİŞTİ

Çeyrek finalistin penaltı atışlarıyla belirlendiği bu dev maçta VAR hakemi olarak görev yapan Kwiatkowski, Atletico Madrid oyuncusu Julian Alvarez’in penaltı golünü çift dokunma gerekçesiyle iptal etmişti.

Penaltı atışlarını 4-2 kazanan Real Madrid, çeyrek final biletini alırken, Atletico Madrid cephesi, özellikle teknik direktör Diego Simeone önderliğinde, Kwiatkowski’nin kararına sert tepki göstermişti. Bu olay, İspanya basınında geniş yer bulmuş ve manşetlere taşınmıştı.