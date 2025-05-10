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Tüm dünyanın takip ettiği isim açıkladı... Osimhen'in geleceği belli oldu! "O iş bitti" diyerek milyonlara açıkladı

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken takımdaki durumu en çok merak edilen isimlerden olan Victor Osimhen için dikkat çeken ünlü gazeteci Fabrizio Romano'dan dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

Tüm dünyanın takip ettiği isim açıkladı... Osimhen'in geleceği belli oldu! "O iş bitti" diyerek milyonlara açıkladı
Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig devi Galatasaray'da adım adım şampiyonluğa yaklaşırken yönetim transfer çalışmaları için de kolların sıvamış durumda.

Sarı-Kırmızılılar'da gelecek isimler kadar, takımdaki sözleşmesi biten isimlerin de durumu merak edilirken bu oyuncuların başında ligde gol kralı olan ve taraftarın gönlüne taht kurmuş olan Victor Osimhen geliyor.

Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Osimhen için yönetim yoğun bir çaba sergilerken sponsorluk çalışmaları da hummalı bir şekilde sürüyordu.

SARI KIRMIZILILARI YIKAN HABER!

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Sarı-Kırmızılılar'ı yıkan haber, ünlü gazeteci Fabrizio Romano'dan geldi. Romano Youtube yayınında bu transfere dair bir iddiada bulundu.

"KESİN OLARAK DÖNÜYOR"

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Romano yaptığı açıklamada "Victor Osimhen, Galatasaray'dan Napoli'ye kesin olarak geri dönüyor. Napoli'de de kalmıyor. O iş bitti." ifadelerini kullandı.

İŞTE ROMANO'NUN AÇIKLAMALARI:

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"Osimhen resmen Galatasaray'dan Napoli'ye geri dönüyor ama Napoli'de de kalmayacak kesinlikle bu iş bitti. Osimhen ile Napoli arasındaki ilişki sona erdi."

"Serbest kalma maddesi var 75 milyon Euro. Bu çok net... Osimhen'e Premier Lig'in üst düzey kulüplerinden gerçekten ilgi var ama asıl mesele maaş, İngiliz ekipleri için şu anda 12 milyon euroluk maaş fazla görünüyor."

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