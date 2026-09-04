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Tüm Fransa onu konuşuyor! Berke Özer lige damga vurdu: Neler yaptı neler!

Lille'in Toulouse deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyette Berke Özer damgası yaşandı. 9 kurtarışla rakibine geçit vermeyen milli kaleci, Fransız basınından övgü alırken Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısında da kaleyi koruyacak.

Tüm Fransa onu konuşuyor! Berke Özer lige damga vurdu: Neler yaptı neler!
Cevdet Berker İşleyen
Berke Özer

Berke Özer

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Lille
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Lille formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Berke Özer, Toulouse deplasmanında takımının 1-0'lık galibiyetinin baş mimarlarından biri oldu. Fransız ekibinin kalesini koruyan milli file bekçisi, yaptığı kurtarışlarla karşılaşmaya damga vurdu.

BERKE ÖZER'DEN 9 KURTARIŞ

Tüm Fransa onu konuşuyor! Berke Özer lige damga vurdu: Neler yaptı neler! 1

Lille'in Toulouse karşısında sahadan üç puanla ayrılmasında önemli rol oynayan Berke Özer, mücadeleyi 9 kurtarışla tamamladı. 26 yaşındaki kaleci, kritik anlarda yaptığı müdahalelerle rakibinin gol bulmasına izin vermedi.

FRANSIZ BASININDAN ÖVGÜ

Tüm Fransa onu konuşuyor! Berke Özer lige damga vurdu: Neler yaptı neler! 2

Berke Özer'in performansı Fransa'da da geniş yankı buldu. L'Equipe, Toulouse - Lille karşılaşmasına ilişkin değerlendirmesinde milli kalecinin takımına sağladığı katkıyı öne çıkardı.

"Toulouse deplasmanına çıkan Lille, muhteşem bir performans sergileyen Berke Özer sayesinde 3 puanı cebine koydu. Maça sonradan giren yeni transfer Ayase Ueda, karşılaşmanın tek golünü attı."

ANCELOTTİ MEMNUN DEĞİL

Tüm Fransa onu konuşuyor! Berke Özer lige damga vurdu: Neler yaptı neler! 3

Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti'nin galibiyete rağmen takımın oyunundan memnun olmadığı belirtildi. Berke Özer de teknik direktörlerinin değerlendirmesine katıldıklarını ifade etti.

"Davide Ancelotti, galibiyet önemli olsa da performansımızdan memnun değildi. Herkes onunla aynı fikirde. Bu konuyu hafta boyunca değerlendireceğiz."

GALATASARAY KARŞISINA ÇIKACAK

Tüm Fransa onu konuşuyor! Berke Özer lige damga vurdu: Neler yaptı neler! 4

Berke Özer'in bir sonraki önemli sınavlarından biri ise Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısında olacak. Lille, organizasyonun üçüncü haftasında 21 Ekim'de sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Böylece Berke Özer, Fransız ekibinin kalesinde sarı-kırmızılılara karşı mücadele edecek.

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Fransa Berke Özer son dakika lille
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