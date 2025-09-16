Tüm İngiltere Altay Bayındır'ın maçtaki son hareketini konuşuyor!

Premier Lig'de oynanan Manchester derbisinde Manchester City, United'ı 3-0 mağlup etti. Altay Bayındır'ın maç içindeki performansı en az maç kadar konuşuldu.

ÇALIMLAMAYA ÇALIŞTI

Manchester City forveti Erling Haaland'ı çalımla geçmeye çalışan Altay, pozisyonu zor da olsa kontrol altına aldı. O anlar Manchester United taraftarı tarafından sosyal medyada büyük eleştiri aldı.

KALE ONA EMANET

Andre Onana'yı Trabzonspor'a kiralayan Manchester United, devre arasına kadar kaleyi Altay Bayındır'a emanet etmeyi düşünüyor.