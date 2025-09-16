SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig

Tüm İngiltere Altay Bayındır'ın maçtaki son hareketini konuşuyor!

Manchester United'ın kalecisi Altay Bayındır, Manchester City ile oynanan maçta yaptığı hareketle İngiltere'de gündeme oturdu.

Tüm İngiltere Altay Bayındır'ın maçtaki son hareketini konuşuyor!
Emre Şen
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Premier Lig'de oynanan Manchester derbisinde Manchester City, United'ı 3-0 mağlup etti. Altay Bayındır'ın maç içindeki performansı en az maç kadar konuşuldu.

ÇALIMLAMAYA ÇALIŞTI

Tüm İngiltere Altay Bayındır ın maçtaki son hareketini konuşuyor! 1

Manchester City forveti Erling Haaland'ı çalımla geçmeye çalışan Altay, pozisyonu zor da olsa kontrol altına aldı. O anlar Manchester United taraftarı tarafından sosyal medyada büyük eleştiri aldı.

KALE ONA EMANET

Tüm İngiltere Altay Bayındır ın maçtaki son hareketini konuşuyor! 2

Andre Onana'yı Trabzonspor'a kiralayan Manchester United, devre arasına kadar kaleyi Altay Bayındır'a emanet etmeyi düşünüyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sivasspor’dan minik taraftara jestSivasspor’dan minik taraftara jest
Derbi sonrası her şey değişti! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendiDerbi sonrası her şey değişti! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Anahtar Kelimeler:
Manchester United Altay Bayındır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.