Tüm İngiltere Ferdi Kadıoğlu'nu konuşuyor! 48 saat geçti hala dillerde...

Premier Lig'in 26. haftasında oynanan ve Aston Villa'nın Brighton'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşma, skorundan çok Ferdi Kadıoğlu'nun yarattığı heyecanla hafızalara kazındı. Çarşamba günü oynanan maçın üzerinden iki gün geçmesine rağmen, Milli futbolcumuzun direkten dönen o nefis şutu İngiltere'de manşetlerden inmiyor.

ÖNCE PARMAK UCU, SONRA DİREK!

Karşılaşmada Brighton formasıyla etkili bir performans sergileyen Ferdi Kadıoğlu, maçın kırılma anlarından birine imza attı. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan yıldız oyuncu, kaleye öyle sert ve kavisli bir şut gönderdi ki tribündeki binlerce kişi "Gol" diye ayağa kalktı.

Ancak Aston Villa'nın Dünya Kupası şampiyonu kalecisi Emiliano Martinez, son anda parmaklarının ucuyla topa dokundu. Martinez'in müdahalesiyle yön değiştiren top, üst direkte patlayarak oyun alanına döndü.

VILLA RESMİ HESABI: "WOW!"

Maçın bitiş düdüğünden bu yana yaklaşık 48 saat geçmesine rağmen, Ferdi'nin bu şutu ve Martinez'in kurtarışı sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi.

İngiliz taraftarlar pozisyonu "Haftanın en iyi anı" olarak nitelendirirken, Aston Villa kulübü de resmi hesabından o anları paylaştı. Rakip takım, Martinez'in kurtarışını öne çıkarsa da Ferdi'nin şutunun kalitesini teslim ederek videoyu "Emi Martínez... WOW" notuyla servis etti.