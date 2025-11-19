SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Tüm İspanya bizi konuşuyor! Milli takımımızın beraberliği sonrası tüm manşetlerde varız: "Canımız acıyor"

Dünya Kupası Eleme Turu’nun son haftasında İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kalan A Milli Futbol Takımı İspanya basınında da geniş yankı uyandırdı. İspanyol medyası, grubun favorisi olan İspanya’nın ilk puan kaybını Türkiye karşısında yaşamasını manşetlerine taşıdı. Ülkedeki önde gelen gazeteler, İspanya’nın 550 dakika sonra gol yemesine dikkat çekti ve maçın ardından manşetlerini Türkiye’ye ayırdı.

Tüm İspanya bizi konuşuyor! Milli takımımızın beraberliği sonrası tüm manşetlerde varız: "Canımız acıyor"
Emre Şen

Bu sonucun ardından A Milli Takımı puanını 13’e yükselterek grubu ikinci sırada tamamladı ve play-off biletini garantiledi. İspanya ise ilk golünü ay-yıldızlılardan yediği maçla 16 puanla liderliği koruyarak Dünya Kupası’na doğrudan katılma hakkı kazandı.

İspanya’nın önemli yayın kuruluşları maç sonrası değerlendirmelerinde Türkiye’ye geniş yer verdi.

"CANIMIZ ACIYOR"

Tüm İspanya bizi konuşuyor! Milli takımımızın beraberliği sonrası tüm manşetlerde varız: "Canımız acıyor" 1

Marca, “İlk beş maçta kalesini gole kapatan İspanya’nın serisini Deniz Gül bozdu” manşetiyle Türk Milli Takımı’nın İspanya’nın uzun süredir devam eden gol yememe serisini bitirdiğini vurguladı. Gazete bir başka haberinde ise “İspanya karanlıkta kaldı” başlığını kullanarak İspanya’nın oyun içinde yaşadığı dalgalanmalara dikkat çekti.

AS gazetesi, “Türkiye’ye karşı alınan beraberlik can acıtıyor ama bu aylar boyu yapılan iyi işi gölgelemiyor” ifadesiyle İspanya’nın sahadaki zorlanmasını aktardı.

Diario de Sevilla, “Dünya Kupası’na soğuk yollarla” başlığıyla, Türkiye karşısında “Rahat bir tavır sergileyen takım, Türk ekibi karşısında aldığı hoş olmayan beraberlikle gruptan çıkmayı garantiledi” yazdı.

İspanyol basınındaki yorumlarda, Türkiye’nin özellikle maçın ikinci yarısında ortaya koyduğu direnç ve temposuyla güçlü rakibini zorladığı belirtilirken, İspanya’nın da eleme grubundaki ilk puan kaybını Türk Mili Takımı karşısında yaşadığı hatırlatıldı.

Ay-yıldızlılar, alınan bu sonuçla play-off turunda Dünya Kupası bileti için mücadele etmeye devam edecek.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jurecka'dan Fenerbahçe maçı öncesi gözdağı! "Puan alacağımıza inanıyoruz"Jurecka'dan Fenerbahçe maçı öncesi gözdağı! "Puan alacağımıza inanıyoruz"
Milli Takımımızın savunma oyuncusu play-off turunca istedikleri takımı açıkladı! "Onların gelmesini bekliyoruz"Milli Takımımızın savunma oyuncusu play-off turunca istedikleri takımı açıkladı! "Onların gelmesini bekliyoruz"
Anahtar Kelimeler:
İspanya Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Moskova'da İHA alarmı! 2 havalimanı kapatıldı

Moskova'da İHA alarmı! 2 havalimanı kapatıldı

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.