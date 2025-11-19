Tüm İspanya bizi konuşuyor! Milli takımımızın beraberliği sonrası tüm manşetlerde varız: "Canımız acıyor"

Bu sonucun ardından A Milli Takımı puanını 13’e yükselterek grubu ikinci sırada tamamladı ve play-off biletini garantiledi. İspanya ise ilk golünü ay-yıldızlılardan yediği maçla 16 puanla liderliği koruyarak Dünya Kupası’na doğrudan katılma hakkı kazandı.

İspanya’nın önemli yayın kuruluşları maç sonrası değerlendirmelerinde Türkiye’ye geniş yer verdi.

"CANIMIZ ACIYOR"

Marca, “İlk beş maçta kalesini gole kapatan İspanya’nın serisini Deniz Gül bozdu” manşetiyle Türk Milli Takımı’nın İspanya’nın uzun süredir devam eden gol yememe serisini bitirdiğini vurguladı. Gazete bir başka haberinde ise “İspanya karanlıkta kaldı” başlığını kullanarak İspanya’nın oyun içinde yaşadığı dalgalanmalara dikkat çekti.

AS gazetesi, “Türkiye’ye karşı alınan beraberlik can acıtıyor ama bu aylar boyu yapılan iyi işi gölgelemiyor” ifadesiyle İspanya’nın sahadaki zorlanmasını aktardı.

Diario de Sevilla, “Dünya Kupası’na soğuk yollarla” başlığıyla, Türkiye karşısında “Rahat bir tavır sergileyen takım, Türk ekibi karşısında aldığı hoş olmayan beraberlikle gruptan çıkmayı garantiledi” yazdı.

İspanyol basınındaki yorumlarda, Türkiye’nin özellikle maçın ikinci yarısında ortaya koyduğu direnç ve temposuyla güçlü rakibini zorladığı belirtilirken, İspanya’nın da eleme grubundaki ilk puan kaybını Türk Mili Takımı karşısında yaşadığı hatırlatıldı.

Ay-yıldızlılar, alınan bu sonuçla play-off turunda Dünya Kupası bileti için mücadele etmeye devam edecek.