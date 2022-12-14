Tüm kek tariflerini unutun: Tam kıvamında kakaolu ıslak kek tarifi! Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Kakaolu ıslak kek hem pratik yapımıyla hem de eşsiz lezzetiyle gönüllere taht kuruyor. Her yaştan insanın favorisi olacak kakaolu ıslak kekin mutlaka denenmesi gerekiyor. İşte oldukça kolay bir şekilde hazırlana enfes kakaolu ıslak kek tarifi...

MALZEMELER 3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı (2 yemek kaşığı fazla) un

Kek kalıbını yağlamak için:

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Sosu için:

1 su bardağı süt (daha ıslak isterseniz süt miktarını arttırabilirsiniz)

4 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1/2 çay kaşığı tuz

TARİF Islak kek tarifi için derin bir kasede yumurta ve şekeri aktarın.

Şeker eriyip, karışım krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Ardından içerisine sütü, sıvı yağı ilave edin.

Vanilini de ekleyin. Koyup tekrar karıştırın.

Topak kalmaması için kakao, kabartma tozu ve unu süzgeçten geçirin.

Karışıma ekleyin.

Son bir kez daha güzelce çırpın.

Yağlanmış, ısıya dayanıklı bir kabın içerisine karışımı dökdükten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

Keki ıslatmak için bir sos tenceresinde süt, toz şekeri aktarın.

Sıvı yağı da ilave edin.

Kakao ve bir tutam tuzu karıştırıp bir taşım kaynatın.

Kaynayınca ocaktan alın.

Fırından çıkan sıcak kekin üzerine, hazırladığımız sıcak sosu dökün ve çekmesini bekleyin.

Sosunu sünger gibi çeken iç kısmı yumuşacık ıslak keki dilimledikten sonra üzerine file badem serpiştirerek servis edin

AFİYET OLSUN!

