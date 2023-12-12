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Tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelendi!

12.12.2023 01:31 | Son Güncelleme:
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Türk futbolu, yaşanan hakem skandalıyla sarsıldı! Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulundu. Bu olay sonrasında olağanüstü toplanan TFF'den flaş bir açıklama geldi. Başkan Mehmet Büyükekşi, "Sorumlu kulüp ve yöneticileri, en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik." ifadelerini kullandı.

Tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelendi!

Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile Rizespor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Son düdüğün ardından sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulundu. Aldığı darbenin ardından yere yığılan Meler, yöneticiler tarafından da defalarca tekmelendi.

MELER, HASTANEYE KALDIRILDI

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Polis ve güvenlik güçlerinin araya girmesiyle korumaya alınan Halil Umut Meler, hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrasında olağanüstü şekilde toplanan Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi. Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

TFF'DEN AÇIKLAMA

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HAKEMLİĞİ BIRACAK MI?

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Hakem Halil Umut Meler'i yarın ziyaret edeceğiz. Kemiğinde bir çatlak var. İnşallah büyük sıkıntı yoktur. Önce sağlık durumu çok önemli. Hakemlik konusunu sonra konuşacağız."

"DEĞERLİ HAKEMİMİZE ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ"

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Kendini bilmez caniler tarafından FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler çok kötü ve insanlık dışı bir saldırıya uğradı. Bu saldırıyı kınıyoruz. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz."

"BU ALÇAK SALDIRIYI SADECE HALİL UMUT MELER'E YAPILMADI"

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Bu alçak saldırıyı sadece Halil Umut Meler'e yapılmadı! Türk futbolun tüm paydaşlarına yapıldı. Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren herkes bu aşağılık suçun suç ortağıdır. Başkanlar, teknik direktörler, futbolcular, hakem yorumcularının hakemleri hedef gösteren, kamuoyunun önüne atanlar, bu alçak saldırının sorumlularındandır."

"TÜRK FUTBOLUNU REZİL ETMEYELİM"

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Mehmet Büyükekşi: "Hakemler de insan. Bu kadar tekmeler, yumruklar atacak şekilde hiçbir insana yapılamaz. Son verelim artık. Tüm kamuoyu, sosyal medya, hakem yorumcuları, başkanlar, teknik direktörler... Lütfen yeter artık. Türk futbolunun marka değerini daha fazla düşürmeyelim ve Türk futbolunu rezil etmeyelim. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Sorumlu kulüp ve yöneticileri, en ağır şekilde cezalandırılacaktır."

"BU SALDIRIYI KINIYORUZ VE LANETLİYORUZ"

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MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu: "Çok değerli hakemimiz Halil Umut Meler'in böyle bir saldırının gelmesinden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Buna sebep veren kulüpler, yöneticiler 'Biz ne yaptık?' diye düşünmeli. Bu saldırıyı kınıyoruz ve lanetliyoruz. Kanunlar önünde hesap vermelerini ümitle bekliyoruz. Umarız adalet yerini bulur. Halil Umut Meler ile telefonda görüştüm. Bilinci yerinde."

"GEREKLİ CEZALARI TFF YÖNETİMİ VERMİYOR"

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Mehmet Büyükekşi: "Saat geç, UEFA'dan arayan olmadı. Onlar da yarın arayacaklardır. Gerekli cezaları TFF Yönetimi vermiyor. Hukuk Müşavirliğimiz yarın sevk edecek ve kurullarımız gereken cezayı verecek"

"EURO2032'YE EV SAHİPLİĞİMİZ İÇİN BİR ENDİŞEMİZ YOK"

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "EURO2032'ye ev sahipliğimiz için bir endişemiz yok. UEFA yarın bizi arayacak."

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