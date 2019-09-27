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Tüm öğretmenlere örnek! Hem müdür hem öğretmen hem de hizmetli

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 27.09.2019 13:45 | Son Güncelleme

Adıyaman’da bir ilkokulda görev yapan Ali Rıza öğretmen, öğrencilerin daha temiz ortamda eğitim görmesi için okulu boyayıp, tadilat işlerini yapıyor. İşte tüm öğretmenliğin kutsal bir iş olduğunu bir kez daha hatırlatan o eğitmen...

Öğretmen olmak sadece derslere girip çıkmaktan ibaret bir meslek değil. Tabiri caiz ise öğrencilerinize hayatınızı adamanızı, onların sadece eğitimle ilgili değil her türlü ihtiyacına cevap vermenizi gerektiriyor. Adıyaman‘ın Gölbaşı ilçesindeki Hamzalar İlkokulunda, sınıf öğretmeni Ali Rıza Konuk da böyle eğitimcilerimizden biri. O sadece öğrencilerinin öğretmeni değil, aynı zamanda onların daha temiz ve güzel bir ortamda eğitim almasını sağlamak için çabalayan bir emekçi. Ali Rıza Konuk okulun hem boya hem de tadilat işlerini kendisi yapıyor, böylece öğrencileri okula daha büyük bir istekle geliyor, eğitim çok daha nezih bir ortamda gerçekleştiriliyor.

SADECE 17 ÖĞRENCİSİ VAR

Merkeze yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Hamzalar İlkokulu’nda yalnızca 17 öğrenci var. Ancak bu Ali Rıza öğretmen için hiç önemli değil, Ali Rıza öğretmen öğrencilerinin yeni dönemde daha güzel bir ortamda eğitim görmesini sağlamak için hummalı bir çalışma yürütüyor.

OKULUN HER İŞİNİ YAPIYOR

Okulda öğretmenlik ve idarecilik dışında temizlik görevini de üstlenen Konuk, kullanılmayan malzemelerden tasarı ve beceri atölyesi kurarak okulun tüm tadilat ve boyama işlerini yapıyor. Köylüler ise öğretmeni ve öğrencileri ihmal etmeyip köyde yetişen mısır, elma gibi ürünleri okula getirip ikram ediyor.

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