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Tüm Türkiye günlerdir 'Fon' vurgununu konuşuyor! Sinan Akçıl'dan bomba Seçil Erzan açıklaması! 'Bizden de para almaya çalıştılar'

02.12.2023 14:44 | Son Güncelleme:
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Tüm Türkiye günlerdir futbol dünyasından isimlerin milyonlarca dolar dolandırıldığı gizli fon soruşturmasını konuşuyor. Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi isimlerin "yüksek kar" vaadiyle tüm birikimlerini Seçil Erzan aracılığıyla bir fona yatırmaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan konuya dair bomba bir açıklama geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski DenizBank Şube Müdürü Seçil Erzan tarafından kurulan yüksek getirili gizli fon soruşturmasında birçok soruya yanıt arıyor. Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 18 mağdurun dolandırıldığı iddiasına ilişkin davada her geçen gün yeni gelişmeler gündeme geliyor.

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SİNAN AKÇIL'DAN ÇOK KONUŞULACAK İDDİALAR

Konuya dair bomba bir açıklamada ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan geldi.

Akçıl, son dönemde birçok futbolcunun parasını kaptırdığı olayla ilgili şu yorumu yaptı:

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"SEÇİL ERZAN KADAR DOLANDIRICI BİRİSİ BİZDEN DE PARA ALMAYA ÇALIŞTI"

"Birkaç yıl önce şarkıcılar arasında da oldu böyle bir durum. Seçil Erzan kadar dolandırıcı birisi bizden de para almaya çalıştı. Hatta benim o zamanki eşimden de almaya çalıştı. Sanat dünyası bu olayı çok duyurmadı, kapandı gitti.

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Şöyle örnekleyeyim konuyu, birisi size '6 kamera ver bana, size 18 kamera vereyim' dese, kabul edersiniz. Yapıyorsan böyle şeyleri vergi ödeyerek yapacaksın. Resmi olmalı yani." dedi.

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