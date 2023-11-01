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  4. Tüm Türkiye Zahide Yetiş'teki bu olayı konuşuyor! Eşini 6 kez aldattı, 8 birlikteliği olduğu ortaya çıktı

Tüm Türkiye Zahide Yetiş'teki bu olayı konuşuyor! Eşini 6 kez aldattı, 8 birlikteliği olduğu ortaya çıktı

01.11.2023 17:08 | Son Güncelleme:
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Star Tv'nin sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen programı Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programına eşi tarafından defalarca aldatılan Muhammed Bey'in anlattıkları damga vurdu. Tüm Türkiye'nin günlerdir konuştuğu olay hakkında ortaya çıkan iddialar herkesi şoke etti. Muhammed Bey eşi İlknur'un, onu 6 kez aldattığını ve 10 kez evden kaçtığını söyledi.

Tüm Türkiye Zahide Yetiş'teki bu olayı konuşuyor! Eşini 6 kez aldattı, 8 birlikteliği olduğu ortaya çıktı

Gündüz kuşağının sevilen programı Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programına eşi tarafından defalarca aldatılan Muhammed Bey'in anlattıkları damga vurdu. Tüm Türkiye'nin günlerdir konuştuğu olaya dair ortaya çıkan yeni detaylar ise herkesi şoke etti.

Zahide Yetiş'ten yardım istemek için canlı yayına katılan Muhammed Bey, kendisinden önce 3 kişi ile görüşen İlknur isimli eşinin kendisi ile birlikteyken, hatta hamileyken evden kaçtığını söyledi.

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8 birlikteliği ve 5 çocuğu olduğu söylenen İlknur Hanım'ın 10 kez evden kaçtığı iddiaları gündeme geldi. 11'nci kez dönmesi halinde eşini kabul edeceğini söyleyen Muhammed Bey 'Çocuğum için bekliyorum' açıklamasını yaptı.

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Eşinin sosyal medyadan erkeklerle tanışıp kaçtığını söyleyen Muhammed Bey; 'Evlendikten sonra beni 6 kez aldattı. Elimi ayağımı bağlayan tek şey çocuk.' dedi.

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İlknur Hanım'ın canlı yayına katılmasının ardından eski sevgililer telefonla bağlanarak akılalmaz iddialar da bulundular.

Günün Magazin olayları


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Zahide Yetiş sosyal medya

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