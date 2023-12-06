SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Tüm ülke günlerdir onu arıyordu! Muslera'nın takımı Sportivo Bella Italia'nın oyuncusu plaj kıyısında ölü bulundu

Tüm ülke günlerdir onu arıyordu! Muslera'nın takımı Sportivo Bella Italia'nın oyuncusu plaj kıyısında ölü bulundu

06.12.2023 11:50 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın 37 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın ülkesi Urugay'da sahip olduğu amatör lig ekiplerinden Sportivo Bella Italia'da kan donduran bir olay yaşandı. Kulübün 29 yaşındaki oyuncusu Diego Galo'dan uzun bir süre haber alınamazken, yapılan açıklamada Galo'nun cesedinin bir plaj kenarında ölü bulunduğu açıklandı. İşte detaylar...

Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 37 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın ülkesi Uruguay'da sahip olduğu amatör ligi ekiplerinden Sportivo Bella Italia kulübünde kan donduran bir olay yaşandı.

Bir süredir Sportivo Bella Italia kulübü forması giyen Diego Galo'dan geçtiğimiz perşembe gününden bu yana haber alınamazken, oyuncunun kulübü kimsenin Galo'yu görmemesi üzerine kayıp ilanı verdi ve ay başından bu yana sosyal medyada bir arama çalışması başlattı.

KÖTÜ HABER GELDİ

Screenshot_13

Oyuncunun son olarak sosyal medya hesabından depresif paylaşımlar yaptığı bilgisi edinilirken, Uruguay İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla alakalı kötü haber geldi.

CESEDİ PLAJ KIYISINDA BULUNDU

Screenshot_14

Yapılan açıklamada 29 yaşındaki oyuncunun hayatını kaybettiği duyurulurken, oyuncunun cesedi Montevideo'nun Pocitos mahallesinde plaj kıyısında bulundu.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

3

Oyuncunun cenaze töreni ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada "Diego Previsto'nun cenaze töreni mücbir sebepler nedeniyle ertelendi. Aile, Diego'ya veda etmek isteyen herkesi saat 14.00'te plaja (Rambla ve Pagola) davet ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşini darp ettiler! Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşini darp ettiler!
+7'de galibiyet! Avrupa bu fotoğrafı konuşuyor+7'de galibiyet! Avrupa bu fotoğrafı konuşuyor
Büyük ayıp! Zemin bozulur diye sahaya almadılarBüyük ayıp! Zemin bozulur diye sahaya almadılar
Anahtar Kelimeler:
ceset son dakika galatasaray muslera ölü ligi yaşında ekipleri yapılan açıklama kulübün
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'den 5000 TL emekli ikramiyesi için açıklama

AK Parti'den 5000 TL emekli ikramiyesi için açıklama

Fırıncıdan yanında çalışan liseli kıza mide bulandıran istismar

Fırıncıdan yanında çalışan liseli kıza mide bulandıran istismar

+7'de galibiyet! Avrupa bu fotoğrafı konuşuyor

+7'de galibiyet! Avrupa bu fotoğrafı konuşuyor

Muslera'nın Uruguay'daki takımında forma giyiyordu! Cesedi plaj kıyısında bulundu

Muslera'nın Uruguay'daki takımında forma giyiyordu! Cesedi plaj kıyısında bulundu

Canlı yayında, ağlamaktan gözleri şişti! "Çok fazla zamanım yok"

Canlı yayında, ağlamaktan gözleri şişti! "Çok fazla zamanım yok"

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşini darp ettiler!

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşini darp ettiler!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evleneli sadece bir gün olmuştu! Balayı kana bulandı

Evleneli sadece bir gün olmuştu! Balayı kana bulandı

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Fiyatlar yükselmeden alın! Rahat ve şık outdoor montları seçtik

Sosyal medyada viral olan cinsellik tüyosu

Sosyal medyada viral olan cinsellik tüyosu

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.