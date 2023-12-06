Tüm ülke günlerdir onu arıyordu! Muslera'nın takımı Sportivo Bella Italia'nın oyuncusu plaj kıyısında ölü bulundu

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın ülkesi Uruguay'da sahip olduğu amatör ligi ekiplerinden Sportivo Bella Italia kulübünde kan donduran bir olay yaşandı.

Bir süredir Sportivo Bella Italia kulübü forması giyen Diego Galo'dan geçtiğimiz perşembe gününden bu yana haber alınamazken, oyuncunun kulübü kimsenin Galo'yu görmemesi üzerine kayıp ilanı verdi ve ay başından bu yana sosyal medyada bir arama çalışması başlattı.

KÖTÜ HABER GELDİ

Oyuncunun son olarak sosyal medya hesabından depresif paylaşımlar yaptığı bilgisi edinilirken, Uruguay İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla alakalı kötü haber geldi.

CESEDİ PLAJ KIYISINDA BULUNDU

Yapılan açıklamada 29 yaşındaki oyuncunun hayatını kaybettiği duyurulurken, oyuncunun cesedi Montevideo'nun Pocitos mahallesinde plaj kıyısında bulundu.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Oyuncunun cenaze töreni ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada "Diego Previsto'nun cenaze töreni mücbir sebepler nedeniyle ertelendi. Aile, Diego'ya veda etmek isteyen herkesi saat 14.00'te plaja (Rambla ve Pagola) davet ediyor." ifadeleri kullanıldı.





