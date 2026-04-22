Tüm ülke şaşkın! Eski şampiyonun 3. lige düşmesi kesinleşti

Leicester City, Hull City ile 2-2 berabere kalarak küme düşmesi kesinleşti. Hull ise son haftalara girilirken play-off umutlarını sürdürmeyi başardı.

Cevdet Berker İşleyen

İngiltere Championship’in 44. haftasında Leicester City, sahasında Hull City ile karşı karşıya geldi. King Power Stadyumu’nda oynanan mücadele 2-2’lik eşitlikle tamamlandı.

Konuk ekip Hull City, 18. dakikada Liam Millar’ın golüyle öne geçerek maça hızlı başladı. Leicester City ise ikinci yarıda toparlanarak 52. dakikada Jordan James’in penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı. Ev sahibi ekip, beraberlik golünün hemen ardından baskısını sürdürdü. 54. dakikada Luke Thomas’ın kaydettiği golle Leicester City maçta öne geçmeyi başardı. Ancak bu üstünlük uzun sürmedi.

HULL CITY UMUDUNU KORUDU

Hull City, 63. dakikada Oliver McBurnie’nin golüyle skoru yeniden dengeledi. Bu golle birlikte konuk ekip, play-off umutlarını son haftalara taşıdı.

LEICESTER İÇİN ACI SON

Karşılaşmanın ardından puanını 70’e yükselten Hull City, 7. sırada kalarak play-off hattının hemen altında yer aldı. Leicester City ise 42 puanda kaldı ve bu sonuçla birlikte matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti.

Anahtar Kelimeler:
İngiltere son dakika hull city premier lig
