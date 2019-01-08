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Tüm zamanların en çok izlenen 15 yerli korku filmi

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SİNEMA TV  | 08.01.2019 14:38 | Son Güncelleme

2000’lerde büyük bir ivme kazanıp günümüze kadar popülaritesini koruyan yerli korku sinemasının en çok izlenen yapımlarına göz atmaya ne dersiniz?

Blair Cadısı, Mavi Korku ve Hayalet Gemi gibi yabancı korku filmlerinin gişede önemli sonuçlar elde etmesi sonrası Türk yönetmenler o dönemde yönlerini korku türüne çevirmesini sağlamıştı. Büyü, cin, muska gibi korku ögelerini besleyen bir sürü faktörün Türkiye topraklarında hala güncelliğini koruması belki de bu tarz yapımların sinema salonlarını doldurmasına neden oldu. 2004 yapımı Büyü filmi; bu gizli potansiyeli kanalize eden ilk yerli film oldu. Dönemin tanınmış simalarını kadrosunda bulunduran ve hâlâ en çok izlenen yerli korku filmlerinden biri olan Büyü'nün bu başarısı, sonradan serilere dönüşecek birçok Türkiye yapımı korku filmine öncü oldu diyebiliriz.

Bu furyanın ülkemizdeki en önemli temsilcileri ise Dabbe serisinin arkasındaki isim Hasan Karacadağ ve tek bir seriyle sınırlı kalmayan Alper Mestçi. Mestçi son olarak Siccin serisinin 5’inci halkasıyla sinema salonlarındaki yerini aldı ve tüm zamanların en çok izlenen ikinci yerli korku filmi olarak listeye zirveden bir giriş yaptı. İşte Türk sinemasının en çok izlenen korku filmleri.

Tüm zamanların en çok izlenen 15 yerli korku filmi

15- Siccin 2 - 289.327 seyirci

15- Siccin 2 - 289.327 seyirci

14- Musallat - 301.220 seyirci

14- Musallat - 301.220 seyirci

13- Semum - 334.168 seyirci

13- Semum - 334.168 seyirci

12- Siccin - 337.126 seyirci

12- Siccin - 337.126 seyirci

11- Üç Harfliler: Beddua - 339.737 seyirci

11- Üç Harfliler: Beddua - 339.737 seyirci

10- Dabbe: Bir Cin Vakası - 370.221 seyirci

10- Dabbe: Bir Cin Vakası - 370.221 seyirci

9- el-Cin - 421.052 seyirci

9- el-Cin - 421.052 seyirci

8- Dabbe: Cin Çarpması - 422.747 seyirci

8- Dabbe: Cin Çarpması - 422.747 seyirci

7- Siccin 4 - 476.880 seyirci

7- Siccin 4 - 476.880 seyirci

6- Musallat 2: Lanet - 514.331 seyirci

6- Musallat 2: Lanet - 514.331 seyirci

5- Dabbe 6 - 536.651 seyirci

5- Dabbe 6 - 536.651 seyirci

4- Dabbe - 539.381 seyirci

4- Dabbe - 539.381 seyirci

3- Büyü - 553.137 seyirci

3- Büyü - 553.137 seyirci

2- Siccin 5 - 633.391

2- Siccin 5 - 633.391

1- Dabbe: Zehr-i Cin - 837.791 seyirci

1- Dabbe: Zehr-i Cin - 837.791 seyirci
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