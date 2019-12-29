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  4. Tümer Metin: Arda Turan'ı aradım, çok hevesli!

Tümer Metin: Arda Turan'ı aradım, çok hevesli!

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.12.2019 10:12 | Son Güncelleme

Tümer Metin, Galatasaray'a geri dönmesi gündemde olan Arda Turan için konuştu.

Tümer Metin, Galatasaray'da Arda Turan'ın geri dönüşüyle ilgili başlayan gündem sonrasında Tümer Metin, TRT Spor'da yorumlarda bulundu.

Arda Turan'ın Galatasaray heyecanı içinde olduğunu kaydeden yorumcu, "Hafta içinde bir yokladım Arda'yı, bir aradım, halini, hatrını sordum. Bu ara çalışıyor, sabah koşular falan, bir hevese gelmiş" dedi.

Galatasaray taraftarlarının Arda Turan ile arasında bir sorun olmasının doğru olmadığını belirten Tümer Metin, "Arda'nın hoca ile arasındaki sorun Milli Takım'da doğdu. Sorun elbette ki oldu ama milli takımda oldu. Arda Galatasaray'a ne yaptı ki! Galatsaray ile bir sorun yaşamadı ki! Arda'nın Galatasaraylılığını hiçbirimiz tartışmayız, doğru da temsil etmiş durumda. Keşke dönüşü Galatasaray'da olsaydı, keşke dönüşünde yuvasına dönmüş olsaydı. Hoca tamam verdikten sonra yönetimin sorun çıkaracağını düşünmüyorum. Başladığın yerde bitirmek, hem Arda'ya yakışır, hem de Galatasaray'ın büyüklüğüne de yakışır" ifadelerini kullandı.


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