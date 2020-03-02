Tümer Metin'den Ersun Yanal ve Fenerbahçe sözleri: Böyle bir saçmalık olamaz

Fenerbahçe'de Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından yorumcu Tümer Metin, BeIN Sports'ta açıklamalarda bulundu. İşte Tümer Metin'in yorumları... BÖYLE SAÇMALIK OLAMAZ "Ersun Yanal ile yollar ayrılmış ama Trabzonspor maçına çıkacak! Kusura bakmayın ama böyle bir saçmalık olamaz! Gerekirse hocasız maça çık ama yollarını ayırdığın hocayla 3 gün sonra hayati maça çıkamazsın! Yenilsen sorarlar, yensen yine sorarlar. Yönetim tamamen kendini düşünüyor. Ersun Hoca, son kez Trabzonspor maçına çıkmak isteyebilir, o zaman bu ayrılığı açıklamazsın. Bu açıklamayı maçtan sonra çarşamba günü yaparsın. Trabzonspor kazanırsa, 'yolları ayrıldığınız Ersun Yanal ile neden bu maça çıktınız?' diye herkes soracak! Aynı şeyleri yapıp, başka şeyler beklemenin başka bir adı var! Trabzonspor maçına Ersun Yanal ile çıkmak idari başarısızlıktır! Kimse anlatmasın. ERSUN YANAL, GALATASARAY MAÇINDAN SONRA GİTTİ Fenerbahçe geçen sene tarihinin en kötü dönemini geçirdi. Bir tane sportif direktöre yetki verdi, futbol tarihinde adı sanı duyulmamış adamlara Fenerbahçe forması giydirildi. Bu yanlıştan dönülmedi ve aynı sportif direktörle sezona başlandı. Şimdi hoca ile yolları ayırıyorsun, Trabzonspor maçına onunla çıkıyorsun. Yanlışlar devam ediyor. Ersun Hoca, Galatasaray maçından sonra gitti. Antalyaspor maçındaki kadro da Ersun Yanal'ın kadrosu değildi. Ersun Hoca, Galatasaray maçından sonra gitti ama açıklayamadılar.

BANA 'HAİN' DİYORLAR Sportif başarı her şeydir. Sen 80 tane yemek yiyebilirsin ama sahada başarı gelmedi mi, devam edemezsin. Belki hocanın kafası bitti, devam etmek istemiyor... Bunu anlarım ama 3 gün sonraki Trabzonspor maçına Ersun Yanal ile çıkamazsın. Burada doğru bir idari tutum yok. Ben bunları söylüyorum ama 'Hain, ekmeğimizi yedin' diyorlar. ERSUN YANAL'IN YERİNDE OLSAM GÖREVE GELMEZDİM Ersun Yanal'ın yerinde olsaydım, Cocu gittikten sonra gelmezdim. Ersun Hoca geldi, bir de iddiasını ortaya koydu. 'Bu takımın transfere ihtiyacı yok' dedi. Sezon başında 'Güle, oynaya şampiyon olacağız' dedi. 'Birinci belli, ikinciyi belirleyin' dedi. Bunlar kulübün tarihine güvenilerek söylenen şeyler ama yeşilin üstü öyle demiyor. Galatasaray maçından sonra şapka düştü, kel göründü. Kalite farkı ortaya çıktı. Ersun Hoca ile Fatih Hoca arasındaki hoca marifeti ortaya çıktı. Ersun Hoca kötü hoca değil, bu ligde şampiyon olmuş ama dönem itibariyle çöktü. Birçok şeyle uğraştı. Fenerbahçe böyledir, coşkusu da yüksektir, çöküşü de. COMOLLI'NİN ENKAZI DAHA ÇOK HOCA GÖTÜRÜR Damien Comolli'nin bıraktığı enkaz, daha çok hoca götürür. Bunu bir kabul edin. Sen 'TFF' dersen, 'Dış mihraklar' dersen, 'Hakem' dersen, oyuncu da o bahaneyi sahiplenir! Galatasaray, derbide maçın başında kaç pozisyona girdi, Halil Umut Meler ile ne alakası var? 20 sene sonra Galatasaray'a kaybetmiş hoca, ligde de bu pozisyondaysa, son 1,5-2 yılın da böyle kötü gittiyse, hoca ile devam edemezsin. Bu yazılı olmayan bir kuraldır. Aykut Hoca da devam edemezdi. Süper Final olduğu dönemde Aykut Hoca, Alex ile çıkamadı, korktu. Hem kaybetme hem de şampiyonluğu verme korkusu vardı ve o korku Alex'i oynatmasına engel oldu.