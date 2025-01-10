Tümer Metin'den flaş Jose Mourinho açıklaması!

Tümer Metin, Fenerbahçe'nin performansını eleştirip Jose Mourinho'ya flaş ifadeler kullandı.

"BAZEN GAZA BASMAK LAZIM"

"Fenerbahçe rölantide maç kazanayım edasıyla ilerliyor. Bazen gaza basmak lazım, bazen vitesi aşağı çekmek, bazen köklemek lazım. Hiç öyle rolantide hep aynı kazanayım. Olmaz. Ligin dinamiklerine ayak uydurmak lazım."

"KOSKOCA MOURİNHO', BANA NE YA MOURİNHO!"

"Hocam anladım ya tamam! Buradasın artık. Biz kötüyüz ya! Sen iyi misin? Allah aşkına ben soruyorum. 'Kimi eleştiriyorsun sen? Koskoca Mourinho', bana ne ya Mourinho! Bende fena futbolcu değildim ama oynayamıyorum artık bitiyor bazı şeyler. Haftalardır söylüyorum sıkıldım. Ben, Fenerbahçe'nin eksiklerini anlatmaktan 17 haftadır burada sıkıldım. Bunlar Galatasaray'ı diline dolamaktan sıkılmadılar."