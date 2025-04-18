Tümer Metin'den Sarı-kırmızılıları kızdıracak açıklama! "Galatasaray kalan maçlarda..." Şampiyonluk için şaşırtan tahmin!

Tümer Metin, Süper Lig'de 32. hafta maçları öncesi şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

"BERABERLİKTE DAHİ BİTER"

Fenerbahçe'nin kredisinin kalmadığını ifade eden Tümer Metin, "Fenerbahçe takılırsa kaybeder. Şampiyonluğun son haftalara kalacağı kesin. Ben Fenerbahçe'nin bu dakikadan sonra takılacağını düşünmüyorum. Beşiktaş maçına içeride beraberlik diyordum ama Samsun'a puan kaybedince artık derbiyi yüzde 100 kazanmak zorunda diye görüyor. Şampiyon olmak istiyorsan artık Beşiktaş'ı yeneceksin. Kredisi yok Fenerbahçe'nin, bir beraberlikte dahi biter" dedi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE BU HAFTA KAZANIR

Galatasaray'ın Bodrum FK maçında puan kaybetmeyeceğini öne süren Tümer Metin, "Galatasaray, Bodrum maçında puan kaybetmez. Bodrum son haftalarda iyi durumda, Fenerbahçe dışında gol yemiyorlar ama bir sürpriz bekliyor musun dersen hayır. Olabilir, Bodrum gelip puan alabilir ama ben beklemiyorum açıkçası. İkisi de bu haftayı üçer puanla kapatır" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY BİR YERDE PUAN KAYBEDECEK"

Galatasaray'ın kalan haftalarda puan kaybedeceğini iddia eden Tümer Metin, "Benim inancım Galatasaray bir yerde puan kaybedecek. Trabzon zor deplasman. Orada kazanmak kolay iş değil. Göztepe zor deplasman. İçeride kümede kalma savaşı veren takımlarla oynayacak. Oralar zor işler, herkes can havlinde. Zor maçları var Galatasaray'ın, rahat değiller yani" diyerek sözlerini noktaladı.