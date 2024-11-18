Tümer Metin, devre arasında oluşacak puan durumunu açıkladı! ''2 puan farkla lider bitirecekler"

Süper Lig'de son yıllarda devam eden kıyasıya rekabet bu yıl da hızını düşürmeden devam ediyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde bulunan Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali şans oyunlarında da favori gösteriliyor. Yorumcu Tümer metin, bu konu hakkında devre arasında oluşabilecek puan durumunu matematiksel olarak açıkladı.
Tümer Metin, "Beşiktaş'ın derbideki durumu Fenerbahçe açısından önemli olacak. Beşiktaş hangi kondisyonla gelecek derbiye kadar? 3 hafta sonra ligdeki durumu da önemli Beşiktaş'ın. Bir iddia, bir umudun içinde mi onu da görmek lazım." dedi.
Tümer Metin, "Galatasaray lider olarak bitirir devreyi. Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 2 olur." ifadelerini kullandı.