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Tümer Metin, devre arasında oluşacak puan durumunu açıkladı! ''2 puan farkla lider bitirecekler"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.11.2024 15:56
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Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi nefes kesiyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın son durumu dikkat çekiyor. Beşiktaş'ın bir nebze daha geride kaldığı görülürken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tıpkı geçen sezon olduğu gibi kıyasıya bir yarış içinde olacağı tahmin ediliyor. Tecrübeli yorumcu Tümer Metin, ligin devre arasında oluşacak puan durumunu açıkladı.

Tümer Metin, devre arasında oluşacak puan durumunu açıkladı! ''2 puan farkla lider bitirecekler"

Süper Lig'de son yıllarda devam eden kıyasıya rekabet bu yıl da hızını düşürmeden devam ediyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde bulunan Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali şans oyunlarında da favori gösteriliyor. Yorumcu Tümer metin, bu konu hakkında devre arasında oluşabilecek puan durumunu matematiksel olarak açıkladı.

"BEŞİKTAŞ'IN DERBİDEKİ DURUMU FENERBAHÇE AÇISINDAN ÖNEMLİ OLACAK"

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Tümer Metin, "Beşiktaş'ın derbideki durumu Fenerbahçe açısından önemli olacak. Beşiktaş hangi kondisyonla gelecek derbiye kadar? 3 hafta sonra ligdeki durumu da önemli Beşiktaş'ın. Bir iddia, bir umudun içinde mi onu da görmek lazım." dedi.

"GALATASARAY 2 PUAN FARKLA LİDER BİTİRİR"

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Tümer Metin, "Galatasaray lider olarak bitirir devreyi. Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 2 olur." ifadelerini kullandı.

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