Tümer Metin: Fenerbahçe, büyük takım hüviyeti gösterdi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının dev maçı Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesini yorumcu Tümer Metin değerlendirdi. İşte Metin'in açıklamaları...
Fenerbahçe ilk yarıda topa sahipti, golü bulacak pozisyonları da vardı. Trabzonspor beklentilerin çok altında kaldı. Nwakaeme istiyordu ama Trabzonspor'u hücuma götürecek diğer oyuncular Ekuban, Bakasetas ve Djaniny vasatı aşamadı.
Fenerbahçe'de skor var, oyun da var. Bu haftaya kadar dış sahada önemli işler yaptı ama oyunu tam bulamamıştı. Bu akşam Erol hoca ile oyunu da bir noktaya taşıdı.
Bir büyük takım hüviyeti gösterdi Fenerbahçe. Zaman zaman askıda kalan yorumlardan biridir, eksikler tamamlandığında oyununun ne olacağı. Pelkas geldiğinde, Mesut sahada olduğunda, Gustavo ve İrfan yokluğunda Fenerbahçe'nin doğru tercih edilmiş kadrosuyla oyunu da beklemeden yukarı taşıyabileceğini gördük.
İlk yarıda koparabilecek pozisyonlar vardı, 2. yarıda oyunu verdiğinde Pelkas sahneye çıktı. Uğurcan'ı mağlup eden bir vuruş, çok önemli bir 3 puan ve Erol hocanın güçlenerek çıktığı bir deplasman.
Şampiyonluk yolunda ben de varım dedi Fenerbahçöe ve keskin bir virajı döndü.
Yüzde 100 Erol hocaya yazar galibiyet güçlenerek çıktı deplasmandan. Futbol, içinde riski barındırır ama ne zaman aldığına bağlıdır.
Erol hocanın kadro tercihini suya yazı yazarak tartışabiliriz ama kazanarak çıkınca güçlenerek çıkar ve saygı duyulasıdır.
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