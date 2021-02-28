Tümer Metin: Fenerbahçe, büyük takım hüviyeti gösterdi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının dev maçı Trabzonspor - Fenerbahçe mücadelesini yorumcu Tümer Metin değerlendirdi. İşte Metin'in açıklamaları...

"TRABZON BEKLENTİ ALTINDA"

Fenerbahçe ilk yarıda topa sahipti, golü bulacak pozisyonları da vardı. Trabzonspor beklentilerin çok altında kaldı. Nwakaeme istiyordu ama Trabzonspor'u hücuma götürecek diğer oyuncular Ekuban, Bakasetas ve Djaniny vasatı aşamadı.

"SKOR DA VAR OYUN DA"

Fenerbahçe'de skor var, oyun da var. Bu haftaya kadar dış sahada önemli işler yaptı ama oyunu tam bulamamıştı. Bu akşam Erol hoca ile oyunu da bir noktaya taşıdı.

"BÜYÜK TAKIM HÜVİYETİ"

Bir büyük takım hüviyeti gösterdi Fenerbahçe. Zaman zaman askıda kalan yorumlardan biridir, eksikler tamamlandığında oyununun ne olacağı. Pelkas geldiğinde, Mesut sahada olduğunda, Gustavo ve İrfan yokluğunda Fenerbahçe'nin doğru tercih edilmiş kadrosuyla oyunu da beklemeden yukarı taşıyabileceğini gördük.

"EROL HOCA GÜÇLENEREK ÇIKTI"

İlk yarıda koparabilecek pozisyonlar vardı, 2. yarıda oyunu verdiğinde Pelkas sahneye çıktı. Uğurcan'ı mağlup eden bir vuruş, çok önemli bir 3 puan ve Erol hocanın güçlenerek çıktığı bir deplasman.