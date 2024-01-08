Tümer Metin, Galatasaraylı taraftarlara Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haberi verdi! ''Avrupa Şampiyonası'ndan sonra kadroda tutmak zor olacaktır''

Tivibu Spor'da konuşan Tümer Metin, Galatasaray'ı enine boyuna değerlendirdi. Abdülkerim Bardakcı'nın performansından sonra takımda kalmasının zor olduğunu ifade eden Tümer Metin tarih bile verdi.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDAN SONRA KADRODA TUTMAK ZOR OLACAKTIR"

Tümer Metin, "Büyük camia refleksi, atmosferi, teneffüs ettiğin hava başka bir şeydir. Çok da kolay işler değildir. Konya'da da fena oynamıyordu ama burada bir evrim geçirdi. Alış-veriş, saha içi duruş, oyun bilgisi, tecrübe... Bir lider gibi oynuyor. 5-10 yıllık değil, 100 yıllık bir futbolcu gibi oynuyor. Tam bir lider. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra kadroda tutmak zor olacaktır." dedi.

GOL SAYISI 4 OLDU

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray sahasında Konyaspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golü defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı’dan geldi. Müsabakanın 63. dakikasında Kerem Demirbay’ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde gelişine vuran Abdülkerim meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Abdülkerim golü attıktan sonra trafik kazasında hayatını kaybeden eski takım arkadaşı Ahmet Çalık için hazırlanan ve üzerinde ’Kalbimizdesin Ahmet Çalık’ tişörtünü tribünlere gösterdi. Başarılı futbolcu 90+3. dakikada sol taraftan Eyüp Aydın’ın kullandığı köşe vuruşunda da ceza sahası içinde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0 yaptı.

29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 4. gol sevincini yaşadı. Başarılı futbolcu bu gollerin 3’ünü ligde, 1’ini UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde kaydetti.

Maça 11’de başlayan Abdülkerim Bardakcı 90 dakika sahada kaldı.





