Tümer Metin'in bahis iddiası sonrası Sergen Yalçın canlı yayında yanıt verdi: "Allah bildiği gibi yapsın!"

Tümer Metin, Ersin Düzen ve Ümit Karan'la yaptığı programda Sergen Yalçın'ın kendi maçlarına bahis oynadığını söylemiş ve bu ifadeleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Bunun üzerine 'şakaydı' diyen Metin'e, canlı yayında Sergen Yalçın'dan cevap geldi.

"ALLAH ONU BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN"

Adana Demirspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yorumlarda bulunan Sergen Yalçın, Candaş Tolga Işık'ın Tümer Metin'in sözlerini hatırlatması üzerine, "Allah onu bildiği gibi yapsın daha önce de benim hakkımda konuştu sonra yine özür diledi" dedi.

"BAŞKA İŞİNİZ YOK MU SİZİN?"

"Çıkıp benle ilgili hikayeler anlatıyorlar sürekli. Bunlar sevdiğimiz, futbol oynadığımız dostlarımız. Başka bir işiniz yok mu sizin?" diyen Yalçın'a Candaş Tolga Işık "Ama eğlenceli anı olsun diye..." diyince Sergen Yalçın, "Kim gülüyor bunlara, neyine gülüyorlar komik mi bunlar. Maçı bırakmışım uçağa yetişmişim diyorlar" yanıtını verdi.

"AKSİNE HERKES SİZDEN NEFRET EDİYOR"

Tepkisini gizleyemeyen Sergen Yalçın, "Bir sürü arkadaşımız var, soyunma odasında neler yaşıyoruz. Anlatılır mı bunlar üstüne ekleye ekleye... Beyler bu hikayelere kimse gülmüyor aksine herkes sizden nefret ediyorlar. Tümer'e de söylüyorum ne hikayen varsa ne anı varsa, anlat kardeşim hepsini. Anlat bitir, bir daha da benimle uğraşmayın" şeklinde konuştu.