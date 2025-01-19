SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Tümer Metin'in bahis iddiası sonrası Sergen Yalçın canlı yayında yanıt verdi: "Allah bildiği gibi yapsın!"

Tümer Metin'in bahis iddiası sonrası Sergen Yalçın canlı yayında yanıt verdi: "Allah bildiği gibi yapsın!"

19.01.2025 23:20
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

Prof. Dr. Sözbilir: İzmir'de 7.2'lik deprem üretme kapasitesine sahip 4 fay var

İçerik devam ediyor
Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
19.01.2025 23:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın'ın kendi maçlarına bahis oynadığını dile getiren Tümer Metin'e Yalçın'dan cevap gecikmedi. Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının ardından konuya dair açıklamalarda bulunan Yalçın, canlı yayında "Allah , Tümer Metin'i bildiği gibi yapsın" dedi. İşte detaylar...

Tümer Metin, Ersin Düzen ve Ümit Karan'la yaptığı programda Sergen Yalçın'ın kendi maçlarına bahis oynadığını söylemiş ve bu ifadeleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Bunun üzerine 'şakaydı' diyen Metin'e, canlı yayında Sergen Yalçın'dan cevap geldi.

"ALLAH ONU BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN"

22

Adana Demirspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yorumlarda bulunan Sergen Yalçın, Candaş Tolga Işık'ın Tümer Metin'in sözlerini hatırlatması üzerine, "Allah onu bildiği gibi yapsın daha önce de benim hakkımda konuştu sonra yine özür diledi" dedi.

"BAŞKA İŞİNİZ YOK MU SİZİN?"

Screenshot_4

"Çıkıp benle ilgili hikayeler anlatıyorlar sürekli. Bunlar sevdiğimiz, futbol oynadığımız dostlarımız. Başka bir işiniz yok mu sizin?" diyen Yalçın'a Candaş Tolga Işık "Ama eğlenceli anı olsun diye..." diyince Sergen Yalçın, "Kim gülüyor bunlara, neyine gülüyorlar komik mi bunlar. Maçı bırakmışım uçağa yetişmişim diyorlar" yanıtını verdi.

"AKSİNE HERKES SİZDEN NEFRET EDİYOR"

Screenshot_5

Tepkisini gizleyemeyen Sergen Yalçın, "Bir sürü arkadaşımız var, soyunma odasında neler yaşıyoruz. Anlatılır mı bunlar üstüne ekleye ekleye... Beyler bu hikayelere kimse gülmüyor aksine herkes sizden nefret ediyorlar. Tümer'e de söylüyorum ne hikayen varsa ne anı varsa, anlat kardeşim hepsini. Anlat bitir, bir daha da benimle uğraşmayın" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Nihat Kahveci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erken emeklilik için yaş şartı bu koşulda kalktı

Erken emeklilik için yaş şartı bu koşulda kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Turbun büyüğü heybede" sözüyle kimi kast etti? Eski AK Partili vekil o ismi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Turbun büyüğü heybede" sözüyle kimi kast etti? Eski AK Partili vekil o ismi açıkladı

Ünlü spiker maç anlattığı esnada kalp krizi geçirdi!

Ünlü spiker maç anlattığı esnada kalp krizi geçirdi!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a göndermeli paylaşım!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a göndermeli paylaşım!

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Galatasaray - Fenerbahçe kehaneti! 2 takım için olası puan kayıplarını açıkladı: O maçı işaret etti...

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Galatasaray - Fenerbahçe kehaneti! 2 takım için olası puan kayıplarını açıkladı: O maçı işaret etti...

Dev derbide kazanan Fenerbahçe Beko!

Dev derbide kazanan Fenerbahçe Beko!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.