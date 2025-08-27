SPOR

Tümer Metin'in Ederson yorumu tepki çekti! Stüdyodakiler bile o yorum karşısında tepkilerini gizleyemedi... Sosyal medya onu konuşuyor

Galatasaray'ın listesinde bulunan isimlerden Ederson'un geleceği merak edilirken, yıldız kaleci hakkında değerlendirmelerde bulunan Tümer Metin'in Ederson hakkında söylediği 'ayakları iyi değil yorumu' herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

Tümer Metin'in Ederson yorumu tepki çekti! Stüdyodakiler bile o yorum karşısında tepkilerini gizleyemedi... Sosyal medya onu konuşuyor
Berker İşleyen
Ederson

Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester City
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışları sürerken, Sarı-Kırmızılılar henüz bir isimle anlaşabilmiş değil.

Birçok isimle temaslarını sürdüren ve ismi dünya yıldızlarıyla anılan Sarı-kırmızılıların listesinde Ederson, Donnarumma, Lammens ve Sommer gibi önemli isimlerin listede yer aldığı öne sürülüyor.

OLAY YARATAN EDERSON YORUMU

Tümer Metin in Ederson yorumu tepki çekti! Stüdyodakiler bile o yorum karşısında tepkilerini gizleyemedi... Sosyal medya onu konuşuyor 1

Futbol kamuoyunda bu isimler tartışılmaya devam ederken, NOW TV’de yayınlanan Efsane Futbol programında özellikle Okan Buruk ve Galatasaray taraftarının çok istediği dünyaca ünlü file bekçisi Ederson için dikkat çeken bir yorum geldi.

"AYAKLARI İYİ DEĞİL"

Tümer Metin in Ederson yorumu tepki çekti! Stüdyodakiler bile o yorum karşısında tepkilerini gizleyemedi... Sosyal medya onu konuşuyor 2

Programın yorumcusu ve eski milli futbolcu Tümer Metin, Manchester City’nin Brezilyalı kalecisi Ederson için "İsmi geçtiği için söylüyorum ayakları çok iyi bir kaleci değil." değerlendirmesinde bulununca bu yorum stüdyoda büyük şaşkınlık uyandırdı.

İŞTE O ANLAR...

