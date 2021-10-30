Tümer Metin: Rossi, Pereira ile akraba mı?

Tümer Metin, Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmayı Tivibu Spor'da yorumladı. İşte Tümer Metin'in sözleri...

"BÜYÜK HATA YAPAR"

Maçın başındaki planınız, kurgunuz 11. dakikada çöpe gitmiş olabilir. Oyuncuya dokundunuz 40. dakikada 3 oyuncu değiştirdiniz. 75-80'e kadar çok da oyunu ele alamadı Fenerbahçe. Eğer bu akşam Pereira maçı sakatlıklar, ikinci yarıdaki pozisyonlar üzerinden anlatacaksa büyük hata yapar. Konyaspor'un net, yüzde 100'lük 3 tane pozisyonu var ikinci yarıda.

"SÜREKLİ MUHAFAZAKAR"

Valencia, Altay'ın sakatlıkları da oldu ama Pereira yine sisteme dokunmadı. Muhafazakar sürekli. Büyük takımlar son bölüme bir ya da iki farklı geride giriyorlarsa, sistemden vazgeçerler. Stoper çıkar, santrfor girer mesela. Pereira sistemden vazgeçmiyor ama.

"KAZANÇ İRFAN CAN"

Bu akşamın kazancı İrfan Can oldu. Sakatlıktan döndükten sonra hem muhteşem bir gol attı, hem de oyunda kaldığı sürede bu takımda vazgeçilmez isimlerden biri olacağını gösterdi. Ama tehlike şurada; İrfan Can'a da Mesut, Pelkas gibi davranırsan onu da kaybedersin.

"HOCALAR UZA KALACAK"

Pereira'nın Pelkas oyundan çıktıktan sonra oyuncuya müdahil olması, o fotoğrafı veriyor olması, o diyalogu veriyor olması... Yapıcı da konuşsa orada oyuncudan ne çıkacağı belli olmaz. Orada hocalar, biraz uzak kalacaklar oyunculardan, gerekirse görmeyecek. Biraz kaşımak, oyuncuyu ikna etmek istedi ama sağlıklı bir görüntü değil bana göre.

"DOĞAÇLAMA BIRAKIYOR"

Hücumda ikna olacak forvet oyuncusu. Nasıl hücum edeceğine, rakibi nasıl açabileceğine ikna olacaksın. Kendin ikna olacaksın, takım arkadaşın ikna olacak. Bir bütün olarak ikna olacaksın. Fenerbahçe'de çok büyük eksiklik bu. Pereira da bu ikna konusunda çok ısrarcı değil, biraz doğaçlama bırakıyor orayı. Tercihleri de bunu gösteriyor. Fenerbahçe böyle oynamaz.

"İRFAN CAN IŞIL IŞIL PARLADI"

Bugün İrfan Can, fiziki kalite olarak, maç sayısı olarak hazır değildi ama ışıl ışıl parladı.

"PEREIRA İLE AKRABA MI?"

Alanya maçı Rossi ile başladı, bugün Konya'da yine Rossi ile başladı ancak iki maçın bitiş düdüğünde de Rossi yok. Haftaya da Rossi ile başlarsa, biri Rossi'nin nüfus kağıdına falan baksın denir bizde. Acaba Pereira ile bir akrabalığı var mı diye?

"ROSSI OLMUYOR"

Rossi'yi kendin istemiş olabilirsin, bir şey hayal etmiş olabilirsin ama olmuyor oyuncudan, olmayacak da.

