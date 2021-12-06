Tümer Metin, Vitor Pereira'yı topa tuttu!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15'inci haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele sarı-lacivertlilerin 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin değerlendirmelerde bulundu. İşte Tümer Metin'in Mesut Özil ile ilgili yorumları...

"KOLAY GALİBİYET OLDU"

"Fenerbahçe için kolay bir galibiyet oldu. Rizespor ise ligin bu haftasına kadar izlediğim en kötü takımlardan biri. Pereira maçtan sonra hangi ifadeleri kullanacak? Şimdiye kadar söylediği gibi savaştık, mücadele ettik, bunları mı söyleyecek?"

"FENERBAHÇE'NİN KAZANMASININ NEDENİ..."

"Fenerbahçe bu akşam mücadele ederek mi kazandı? Sezon başından bu yana Pereira'nın söylediği mücadele gücü ile mi kazandı Fenerbahçe, bence değil. Fenerbahçe'nin kazanmasının nedeni kalitesinin Rizespor'dan fersah fersah daha iyi olması."

"SİNİRLERİ ALINMIŞ GİBİ"

"Mesut Özil'in sinirleri alınmış gibi. Emre Belözoğlu sahada sinirlenirdi, ben de sinirlenirdim. Mesut'un da maç içerisinde sinirlendiğini anlayabiliyorum ama tepki vermiyor. Neden anlatıyorum bunu, bu akşam çok iyi oynadı. Rakip oyundan düşmüşken Muhammed ve Arda oyuna girdi. Bunlar doğru değişiklikler, oyun da rahatlamış. Peki Pelkas? Pelkas'ı da atmaz mısın sahaya? Ne oldu Pelkas'a by-pass falan mı oldu, kulübede oturuyor. Bu kadar formsuz mu, kırgın mı?"

"HEMEN YARIN SABAH GİDERİM..."

"Stoperin maçın içerisinde iki tane topsuz koşu yapmış, o koşularla iki tane asist yapmış. Bu senin için bir referanstır. Dönüp bakıyorsun sol kenar oyuncusu Osayi Samuel fotoğrafta yok. Stoper çıkıp bunları yapıyor. Muhafazakarlık farklı bir şey, inatçılık farklı bir şey. Ben Fenerbahçe'nin teknik ekibinde ya da analiz ekibinde olsam. Hemen yarın sabah giderim, "Hocam, biz böyle oynuyoruz ama Szalai gitti iki tane böyle bir şey yaptı. Bu önemli değil mi?" diye sorarım."

"SZALAI NEFİS BİR KUMAŞ"

"Ferdi'den sağ kenar oyuncusu, hatta zaman zaman sol kenar oyuncusu olarak sezon başından beri faydalanmışsın. Bazı maçlarda Novak oynayabilir sol kenarda ama yoksa direkt Szalai'yi yazarım. Devre arasında söyledim Szalai kenar, Serdar Aziz stoper oynayabilir. Görüntüde de çok şık olur. Defansif meziyetleri son derece güçlü, ayağa temiz, top-koşu özellikle iyi, orta yapar. Kolay çalım yemez, mesafe katedebilir. Szalai 4'lü savunmada sol bekte de oynar.3'lü sistemde de sol kenar oyuncusu olarak oynayabilir. Günümüzün futbolunda bütün hocalar, o pozisyon için hem stoper hem kenar oynayabilecek oyuncular arıyorlar. Szalai nefis bir kumaş."

"BEN OYNARIM DİYOR, BAĞIRIYOR"

"Fenerbahçe'de bu akşamdan çıkarılacak sonuç, kenar oyuncusunun nasıl oynaması gerektiğidir. Senin kanat oyuncun sahadayken, stoperin gitti iki tane asist yaptı. Szalai, bu takımın kenarında ben oynarım diyor, bağırıyor. Osayi Samuel değil. Sağ kanatta da 4'lü oynayacaksan Nazım oynar, 3'lü oynayacaksan Ferdi oynar. Fenerbahçe'nin bu galibiyeti kimseyi yanıltmasın. Bu haftaya kadar izlediğim takımlar arasında en kötü görüntü Rizespor'da. Pereira, Rizespor maçında yaptıklarımla gider Gaziantep'i de yenerim diyorsa büyük yanılgı içerisinde. Fenerbahçe yine kazanabilir ama bu kadar rahat kazanamaz."

"MESUT'U HAFTA İÇİ OYNATMAZ"

"Pereira, bence Mesut'u hafta içi oynatmaz, dinlendirir. Gaziantep maçına Mesut ile başlar. Forvette de Serdar Dursun olur. Ben olsam Gaziantep deplasmanında klasik 3-5-2 ile oynardım. En uçta Berisha - Serdar Dursun."



