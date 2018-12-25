Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Volkan Demirel için beIN Sports yorumcusu Tümer Metin'den flaş bir açıklama geldi. Volkan Demirel'in takıma kazandırılması gerektiğini söyleyen Tümer Metin, ''Volkan Demirel geri dönmeli. Volkan Demirel'in birine karşı bir terbiyesizlik yaptığını düşünmek istemiyorum. Bunca sene kaptanlık yapmış bir figürün, gidişat hakkında görüş bildirmesini normal karşılıyorum. Sel gider, kum kalır'' şeklinde konuştu. Şansal Büyüka ise Volkan Demirel'in affedilip, takıma dönmesinin zor olduğunu söyledi.

