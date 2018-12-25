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Tümer Metin: Volkan Demirel geri dönmeli!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.12.2018 08:12 | Son Güncelleme

beIN Sports yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel'in takıma geri dönmesi gerektiğini belirtti.

Tümer Metin: Volkan Demirel geri dönmeli!

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Volkan Demirel için beIN Sports yorumcusu Tümer Metin'den flaş bir açıklama geldi. Volkan Demirel'in takıma kazandırılması gerektiğini söyleyen Tümer Metin, ''Volkan Demirel geri dönmeli. Volkan Demirel'in birine karşı bir terbiyesizlik yaptığını düşünmek istemiyorum. Bunca sene kaptanlık yapmış bir figürün, gidişat hakkında görüş bildirmesini normal karşılıyorum. Sel gider, kum kalır'' şeklinde konuştu. Şansal Büyüka ise Volkan Demirel'in affedilip, takıma dönmesinin zor olduğunu söyledi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
BEDAVAYA HARCIYORLAR SENİ KAPTAN ALİ KOÇ VİZYONU İŞTE NAPARSIN.
Ali Koça tüm tükürdüklerini yalatacaklar volkan da geri dönecek takıma
takımın en az yarısı ruhsuz ve kalitesiz oyuncularda oluşmuş..frey benzia slimani neustader hasanali harun gibi 2.sınıf oyuncuların hemen yollanması gerekir..comoliye de hemen yol verilmelidir..gençlerin takıma monte edilip kupa hedefi konulmalıdır..
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