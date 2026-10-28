Tümosan Konyaspor - Galatasaray Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Tümosan Konyaspor Cuma 20:00 Galatasaray

Tümosan Konyaspor, Galatasaray ile 30 Ekim 2026 saat 20:00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşıyor.

Cuma günü oynanacak bu karşılaşma, Trendyol Süper Lig mücadelesi kapsamında gerçekleşecek. Tümosan Konyaspor'un ev sahipliğindeki maç, iki ekip için de kritik bir öneme sahip.

Lig Durumu Tümosan Konyaspor 14. Trendyol Süper Lig O 9 G 2 B 2 M 5 P 8 6 Attığı Gol 9 Yediği Gol -3 Averaj Galatasaray 1. Trendyol Süper Lig O 9 G 7 B 1 M 1 P 22 19 Attığı Gol 12 Yediği Gol +7 Averaj Gol Durumu (Toplam) Tümosan Konyaspor 6 / 9 Galatasaray 19 / 12 İç Saha / Deplasman Performansı TK Tümosan Konyaspor İç saha Oynanan Maç 5 G / B / M 2 / 1 / 2 Gol 4 – 3 G Galatasaray Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 3 / 0 / 1 Gol 8 – 6

Tümosan Konyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 1 gol yedi. Ligde 8 puanla 14. sırada.

Galatasaray (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 22 puanla 1. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Tümosan Konyaspor G M B B G tüm kulvarlar Tümosan Konyaspor 2-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig G

Amed Sportif Faaliyetler 1-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig M

Tümosan Konyaspor 0-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig B

Kasımpaşa 0-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig B

Tümosan Konyaspor 1-0 Trabzonspor Trendyol Süper Lig G Galatasaray G G G M G tüm kulvarlar Galatasaray 2-1 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig G

Lille 2-4 Galatasaray Şampiyonlar Ligi G

Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray Trendyol Süper Lig G

Galatasaray 1-4 Barcelona Şampiyonlar Ligi M

Galatasaray 3-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig G

Galatasaray son 3 maçını kazanarak formda bir grafik çiziyor.

Maç öncesi değerlendirme

Tümosan Konyaspor son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 8 puanla 14. sırada yer alıyor. Galatasaray ise son 5 maçından 4 galibiyet çıkartarak 22 puanla lider konumda bulunuyor.

Eksik Oyuncular Tümosan Konyaspor 1 eksik Adil Demirbağ Galatasaray 1 eksik Abdülkerim Bardakcı

Tümosan Konyaspor kadrosunda Adil Demirbağ (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.

Galatasaray kadrosunda Abdülkerim Bardakcı (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Chidozie Awaziem Tümosan Konyaspor 2 Gol 0 Asist Deniz Türüç Tümosan Konyaspor 1 Gol 1 Asist Yhoan Andzouana Tümosan Konyaspor 0 Gol 1 Asist Ebrima Colley Tümosan Konyaspor 1 Gol 0 Asist Victor Osimhen Galatasaray 8 Gol 3 Asist Gabriel Sara Galatasaray 2 Gol 2 Asist Lucas Torreira Galatasaray 1 Gol 2 Asist Barış Alper Yılmaz Galatasaray 1 Gol 1 Asist

Tümosan Konyaspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Chidozie Awaziem. Galatasaray kadrosunda en çok gol atan oyuncu 8 golle Victor Osimhen, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Gabriel Sara.

İkili Rekabet 1 Tümosan Konyaspor 1 Beraberlik 3 Galatasaray Tümosan Konyaspor 2-0 Galatasaray Trendyol Süper Lig

Galatasaray 3-1 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig

Tümosan Konyaspor 1-5 Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası

Galatasaray 0-0 Tümosan Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası

Galatasaray 1-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Tümosan Konyaspor 1, Galatasaray 3 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Tümosan Konyaspor 4, Galatasaray 9 gol attı.