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Tümosan Konyaspor - Galatasaray Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Tümosan Konyaspor, Galatasaray ile önemli bir maçta karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da form durumları ve eksiklikleri merak ediliyor.

Tümosan Konyaspor - Galatasaray Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
Trendyol Süper Lig
Tümosan Konyaspor
Cuma 20:00
30.10.2026
Galatasaray
Stadyum: Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Yayın: beIN Sports

Tümosan Konyaspor, Galatasaray ile 30 Ekim 2026 saat 20:00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşıyor.

Cuma günü oynanacak bu karşılaşma, Trendyol Süper Lig mücadelesi kapsamında gerçekleşecek. Tümosan Konyaspor'un ev sahipliğindeki maç, iki ekip için de kritik bir öneme sahip.

Lig Durumu

Tümosan Konyaspor

14. Trendyol Süper Lig
O
9
G
2
B
2
M
5
P
8
6
Attığı Gol
9
Yediği Gol
-3
Averaj

Galatasaray

1. Trendyol Süper Lig
O
9
G
7
B
1
M
1
P
22
19
Attığı Gol
12
Yediği Gol
+7
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Tümosan Konyaspor 6 / 9
Galatasaray 19 / 12

İç Saha / Deplasman Performansı

Tümosan Konyaspor İç saha
Oynanan Maç
5
G / B / M
2 / 1 / 2
Gol
4 – 3
Galatasaray Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
3 / 0 / 1
Gol
8 – 6

Tümosan Konyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 1 gol yedi. Ligde 8 puanla 14. sırada.

Galatasaray (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 22 puanla 1. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Tümosan Konyaspor G M B B G

tüm kulvarlar

  • 25.10.2026 Tümosan Konyaspor 2-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig G
  • 17.10.2026 Amed Sportif Faaliyetler 1-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig M
  • 11.10.2026 Tümosan Konyaspor 0-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig B
  • 18.09.2026 Kasımpaşa 0-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig B
  • 12.09.2026 Tümosan Konyaspor 1-0 Trabzonspor Trendyol Süper Lig G
Galatasaray G G G M G

tüm kulvarlar

  • 26.10.2026 Galatasaray 2-1 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig G
  • 21.10.2026 Lille 2-4 Galatasaray Şampiyonlar Ligi G
  • 17.10.2026 Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray Trendyol Süper Lig G
  • 13.10.2026 Galatasaray 1-4 Barcelona Şampiyonlar Ligi M
  • 09.10.2026 Galatasaray 3-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig G

Galatasaray son 3 maçını kazanarak formda bir grafik çiziyor.

Maç öncesi değerlendirme

Tümosan Konyaspor son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 8 puanla 14. sırada yer alıyor. Galatasaray ise son 5 maçından 4 galibiyet çıkartarak 22 puanla lider konumda bulunuyor.

Eksik Oyuncular

Tümosan Konyaspor

1 eksik
Adil Demirbağ Sakat Çapraz Bağlarından Sakat

Galatasaray

1 eksik
Abdülkerim Bardakcı Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı

Tümosan Konyaspor kadrosunda Adil Demirbağ (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.

Galatasaray kadrosunda Abdülkerim Bardakcı (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Chidozie Awaziem Tümosan Konyaspor 2 Gol 0 Asist
Deniz Türüç Tümosan Konyaspor 1 Gol 1 Asist
Yhoan Andzouana Tümosan Konyaspor 0 Gol 1 Asist
Ebrima Colley Tümosan Konyaspor 1 Gol 0 Asist
Victor Osimhen Victor Osimhen Galatasaray 8 Gol 3 Asist
Gabriel Sara Gabriel Sara Galatasaray 2 Gol 2 Asist
Lucas Torreira Lucas Torreira Galatasaray 1 Gol 2 Asist
Barış Alper Yılmaz Barış Alper Yılmaz Galatasaray 1 Gol 1 Asist

Tümosan Konyaspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Chidozie Awaziem. Galatasaray kadrosunda en çok gol atan oyuncu 8 golle Victor Osimhen, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Gabriel Sara.

İkili Rekabet
1 Tümosan Konyaspor
1 Beraberlik
3 Galatasaray
  • 21.02.2026 Tümosan Konyaspor 2-0 Galatasaray Trendyol Süper Lig
  • 22.09.2025 Galatasaray 3-1 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig
  • 22.04.2025 Tümosan Konyaspor 1-5 Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası
  • 27.02.2025 Galatasaray 0-0 Tümosan Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası
  • 25.01.2025 Galatasaray 1-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Tümosan Konyaspor 1, Galatasaray 3 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Tümosan Konyaspor 4, Galatasaray 9 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Tümosan Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman?

30 Ekim 2026 tarihinde oynanacak.

Tümosan Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta?

Maç, 20:00'de başlayacak.

Tümosan Konyaspor - Galatasaray maçı hangi kanalda?

Maç, beIN Sports'tan yayınlanacak.

Tümosan Konyaspor - Galatasaray maçında hangi oyuncular eksik?

Adil Demirbağ ve Abdülkerim Bardakcı bu maçta yer almayacak.

Tümosan Konyaspor ve Galatasaray'nın ligde kaç puanı var?

Tümosan Konyaspor'un 8, Galatasaray'ın ise 22 puanı bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor galatasaray
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