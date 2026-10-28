Tümosan Konyaspor - Galatasaray Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Tümosan Konyaspor, Galatasaray ile 30 Ekim 2026 saat 20:00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşıyor.
Cuma günü oynanacak bu karşılaşma, Trendyol Süper Lig mücadelesi kapsamında gerçekleşecek. Tümosan Konyaspor'un ev sahipliğindeki maç, iki ekip için de kritik bir öneme sahip.
Tümosan Konyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 1 gol yedi. Ligde 8 puanla 14. sırada.
Galatasaray (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 22 puanla 1. sırada.
Galatasaray son 3 maçını kazanarak formda bir grafik çiziyor.
Tümosan Konyaspor son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 8 puanla 14. sırada yer alıyor. Galatasaray ise son 5 maçından 4 galibiyet çıkartarak 22 puanla lider konumda bulunuyor.
Tümosan Konyaspor kadrosunda Adil Demirbağ (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.
Galatasaray kadrosunda Abdülkerim Bardakcı (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) yer almıyor.
Tümosan Konyaspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Chidozie Awaziem. Galatasaray kadrosunda en çok gol atan oyuncu 8 golle Victor Osimhen, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Gabriel Sara.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Tümosan Konyaspor 1, Galatasaray 3 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Tümosan Konyaspor 4, Galatasaray 9 gol attı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum