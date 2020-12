TÜMSİAD Erzurum Şube Başkanı İbrahim Gözütok, Kadın Üniversitesi’nin Erzurum’da kurulması önerisine tam destek verdi...

TÜMSİAD Erzurum Şube Başkanı İbrahim Gözütok, Erzurum Valisi Okay Memiş’in önerisine destek oldu. Yaptığı açıklamada Gözütok, “ Kadın Üniversitesi Erzurum’a çok yakışır” dedi.

TÜMSİAD Şube Başkanı İbrahim Gözütok, yaptığı yazılı açıklamada, “Erzurum tarihten bugüne Medreseleriyle, yetiştirdiği sayısız ilim adamlarıyla her zaman bir eğitim merkezi olmuştur. Bugün de hem Atatürk Üniversitesi hem de yeni kurulan Teknik Üniversite ile bu özelliğini sürdürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın isteği doğrultusunda kurulacak olan ve 2021 Cumhurbaşkanlığı programına alınan Kadın Üniversitesi’nin Erzurum’a kurulması, şehrin eğitim altyapısı ve bu anlamdaki donanımıyla örtüşmektedir.

Erzurum esnafı daha çok hizmet sektöründe faaliyet göstermektedir, Kurulacak Kadın Üniversitesi, sağlayacağı nüfusla şehre ciddi bir katma değer oluşturacaktır. Ayrıca 2 binin üzerinde istihdam sağlayacaktır. Bu noktadan hareketle, Erzurum Valimiz Sayın Okay Memiş beyin, “Kadın Üniversitesine talibiz” önerisini destekliyor, TÜMSİAD olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kadın Üniversitesi Erzurum’a çok yakışır” dedi.

Kardan Kefen Giyenleri Rahmetle Anıyorum

Öte yandan Şarıkamış Harekâtında Allahuekber Dağları’nda 106 yıl önce şehit olan Mehmetçiği de unutmayan Gözütok, “Onlar bu vatan için kardan kefen giyen yiğitlerdi. Yüreklerindeki vatan sevgisi ve inanmışlığın verdiği cesaretle, imkansızı başarmaya çalışan kahramanlardı. Bugünün şartlarında bile aşılması çok zor olan Allahuekber Dağları’nı aşan, neticesi mağlubiyet olsa bile Türk Ordusu’nun ne kadar kahraman ne kadar gözü kara ne kadar cefakâr ve ne kadar itaatkâr olduğunu destansı bir biçimde dünyaya kanıtlayan yiğit evlatlarımızdı. Türk milletinin en zayıf döneminde bile neler başarabileceğinin kanıtıydılar. Bu vesile ile bu toprakları vatan kılma uğruna geçmişten günümüze şehit olan tüm Mehmetçiklerimizi Rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.