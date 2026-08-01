Tuna Nehri kurudu, 2000 yıllık sır ortaya çıktı! Sular çekilince tarih fışkırdı

Macaristan’ın başkenti Budapeşte ve çevresinde etkisini gösteren kavurucu sıcak dalgası, Avrupa’nın en hayati su yollarından biri olan Tuna Nehri’ni adeta kuruma noktasına getirdi. Su Yönetimi Müdürlüğü verilerine göre nehirdeki su seviyesi 23 santimetreye kadar gerileyerek tüm zamanların en düşük rekorunu kırdı.

Nehrin devasa bölümlerinin karaya dönüşmesiyle birlikte bölgede alışılmadık görüntüler kaydedildi. Öyle ki Macar Bisiklet Kulübü Başkanı Kürti Gábor Dezső, Budapeşte'den Vác'a kadar yaklaşık 35 kilometrelik nehir yatağı boyunca bisiklet sürerek yaşanan krizin boyutunu gözler önüne serdi.

Suların çekildiği Visegrád yakınlarında yürüyüş yapan bir vatandaş, nehir tabanında dikkat çekici derecede düzenli bir şekle sahip bir taş keşfetti. Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından harekete geçen Visegrád Mátyás Kral Müzesi uzmanları, ilk değerlendirmelerde taşın antik dönemden kalma bir mancınık gülle veya sapan mermisi olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

2 BİN YILLIK GİZEM ROMA DÖNEMİNE Mİ AİT?

Müze Müdürü Arkeolog Buzás Gergely, Visegrád Kalesi'nin geçmişte sayısız çetin kuşatmaya sahne olduğunu ve bu tür taş mermilerin bölge için yabancı olmadığını belirtti. Ancak uzmanları heyecanlandıran asıl detay, buluntunun muhtemel yaşı oldu. Gergely, bu tür mermilerin en geç 16. yüzyıla kadar aktif olarak kullanıldığını söylese de bölgedeki yerleşimin Roma dönemine dek uzandığını hatırlattı. Şüpheler doğrulanırsa, nehir dibinde yüzyıllardır saklanan bu taş küre tam 2000 yaşında olabilir.

Tuna’daki keşifler yalnızca bu taşla sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz günlerde Mohaç yakınlarında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma dev bir batık gemi enkazı yüzeye çıkarken, nehrin kuruyan kısımları adeta bir açık hava müzesine dönüştü.

KURAKLIK NEDENİYLE OLAĞANÜSTÜ HAL

Avrupa Birliği’ne ait Copernicus uydu sisteminden alınan son görüntüler, Tuna Nehri Kıvrımı’ndaki felaketin boyutunu gözler önüne seriyor. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla su kütlesinin muazzam miktarda azaldığı, ortaya çıkan dev kum tepeleri nedeniyle ticari gemi trafiğinin tamamen kısıtlandığı bildirildi.

Çevre Bakanı Gajdos László, ülkedeki su krizinin derinleşmesi üzerine resmi olarak olağanüstü hal ilan etti. Ülkenin yaklaşık dörtte üçünün şiddetli su kıtlığı çektiği bu zorlu süreçte Tuna Nehri, bir yandan büyük bir ekolojik alarm verirken diğer yandan tarihin saklı kalmış sırlarını insanlıkla buluşturmaya devam ediyor.