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Tuncay Maldan: Sadık Çiftpınar ayrılmayı düşünmüyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.09.2020 10:25 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacağı iddia edilen oyunculardan biri olan Sadık Çiftpınar'ın menajerinden açıklamalar geldi. 27 yaşındaki futbolcunun menajeri ayrılık iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Tuncay Maldan: Sadık Çiftpınar ayrılmayı düşünmüyor

Fenerbahçe'de forma giyen Sadık Çiftpınar'ın menajeri Tuncay Maldan, TRT SPOR'a konuştu. Maldan, 27 yaşındaki oyuncuyla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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Tuncay Maldan yaptığı açıklamada "Sadık Çiftpınar için bize veya Fenerbahçe’ye gelen bir teklif yok" dedi.

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Oyuncusunun Fenerbahçe'de mutlu olduğunu belirten Maldan, "Sadık, ayrılmayı düşünmüyor. Fenerbahçe’nin de kendisini göndermek veya takasta kullanmak gibi bir düşüncesi yok. Sürekli bu tarz haberler çıkıyor ve oyuncuma zarar veriyor. Bu haberler gerçeği yansıtmıyor" şeklinde konuştu.


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