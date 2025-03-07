Tuncay Şanlı sahaya indi! İlk idmanına çıktı...

Futbolculardan "saygı" konusuna özen göstermelerini isteyen Şanlı, "Benim hayatımda en önemli noktalardan biri saygıdır. Karşılıklı saygı çerçevesinde işimiz daha kolay olur." dedi.

"HATA YAPMAKTAN KORKMAYIN"

Futbolun basit bir oyun olduğuna işaret eden Şanlı, "Bunu yapacak olan sizlersiniz. Biz her zaman yanınızda olacağız. Hata yapmaktan korkmayın. Bütün sorumluluk ben ve ekibime aittir. Siz sadece sahada işinizi yapın, gerisi kolay. Pazar günkü maça konsantre olalım." diye konuştu. Toplantının ardından Şanlı yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.