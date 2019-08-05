Tunceli, Ege ve Akdeniz kıyılarını aratmadı

Kış aylarında beyaz, yazın ise yeşil ve mavinin hakim olduğu doğal güzellikleri ile kendisine hayran bırakan Tunceli, tarihi güzelliklerinin yanı sıra her mevsim barındırdığı doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerinin gönüllerini fethediyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Çayı, Pülümür Vadisi ve Munzur Gözeleri gibi önemli doğal güzelliklerinin yanında oldukça zengin bitki örtüsüne sahip kentte, akarsu plajları ve tatil bölgelerini aratmayan imkanlar dikkati çekiyor.

Son dönemde ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan Tunceli, artık güvenlik güçlerinin kararlı ve başarılı operasyonları ile ağır darbe indirilen terörle değil, turizm potansiyeli ile anılmaya başladı.

Türkiye Yamaç Paraşütü ve Akrobasi Şampiyonası, Türkiye Rafting Şampiyonası, Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile 20 ülkeden yüzlerce sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen Rafting R4 Dünya Şampiyonasının gerçekleştirildiği şehir, "Tunceli'nin Doğa Sporları Altyapısının Güçlendirmesi Projesi" ile Munzur Çayı kıyısında oluşturulan "Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Su Sporları Merkezi"ndeki zipline istasyonu, rafting ve kano merkezi ile bisiklet turları ve kamp alanlarıyla yurt içi ve yurt dışından binlerce sporseverin öncelikli tercih noktalarından oldu.