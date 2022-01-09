Tunceli Valiliği: Terör propagandası yapılacağı bilgisi üzerine Sütlüce köyüne ulaşım kısıtlandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliği, terör örgütü PKK/KCK mensubu Sakine Cansız'ın mezarı başında terör propagandası yapılacağı bilgisi üzerine Sütlüce köyü yoluna giriş ve çıkışların kısıtlandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Fransa'nın Paris kentinde 9 Ocak 2013'te öldürülen PKK/KCK mensubu Sakine Cansız'ın kent merkezine bağlı Sütlüce köyü yolundaki mezarı başında teröristi anmak suretiyle terör örgütü propagandasının gerçekleştirileceği istihbaratının alındığı bildirildi.

Çeşitli sosyal medya hesaplarında teröristin mezarında toplanma çağrıları yapıldığının ve internet sitelerinde gündem oluşturulmaya çalışıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, "İlimizdeki güven ortamının bozulmasını önlemek amacıyla Sütlüce köy yolu güzergahında ilgisiz kimseler ile araçların tüm giriş ve çıkışları, 9 Ocak günü saat 23.59'a kadar kısıtlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

