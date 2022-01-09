YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli Valiliği: Terör propagandası yapılacağı bilgisi üzerine Sütlüce köyüne ulaşım kısıtlandı

Tunceli Valiliği: Terör propagandası yapılacağı bilgisi üzerine Sütlüce köyüne ulaşım kısıtlandı

09.01.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli Valiliği: Terör propagandası yapılacağı bilgisi üzerine Sütlüce köyüne ulaşım kısıtlandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliği, terör örgütü PKK/KCK mensubu Sakine Cansız'ın mezarı başında terör propagandası yapılacağı bilgisi üzerine Sütlüce köyü yoluna giriş ve çıkışların kısıtlandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Fransa'nın Paris kentinde 9 Ocak 2013'te öldürülen PKK/KCK mensubu Sakine Cansız'ın kent merkezine bağlı Sütlüce köyü yolundaki mezarı başında teröristi anmak suretiyle terör örgütü propagandasının gerçekleştirileceği istihbaratının alındığı bildirildi.

Çeşitli sosyal medya hesaplarında teröristin mezarında toplanma çağrıları yapıldığının ve internet sitelerinde gündem oluşturulmaya çalışıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, "İlimizdeki güven ortamının bozulmasını önlemek amacıyla Sütlüce köy yolu güzergahında ilgisiz kimseler ile araçların tüm giriş ve çıkışları, 9 Ocak günü saat 23.59'a kadar kısıtlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişmeBombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişme
İzmir'de bulunmuşlardı! Kesik başlardaki iplerin gizemi çözüldüİzmir'de bulunmuşlardı! Kesik başlardaki iplerin gizemi çözüldü
Adalet Bakanı Gül, Tunceli'de cemevi ziyaretinde konuştu:Adalet Bakanı Gül, Tunceli'de cemevi ziyaretinde konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Tunceli

Tunceli Namaz Vakitleri 9 Ocak Pazar

İmsak
06:06
Sabah
07:34
Öğle
12:34
İkindi
15:02
Akşam
17:23
Yatsı
18:46

Tunceli Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Pazar

Deva Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Tunceli ECZANELER
Tunceli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

MKE Ankaragücü, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tekirdağlı müzisyen Uludağ'da kayak yaparken davul çaldı

Tekirdağlı müzisyen Uludağ'da kayak yaparken davul çaldı

Giresunspor yarın Galatasaray'a konuk olacak

Giresunspor yarın Galatasaray'a konuk olacak

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Aksaray'da konuştu:

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Aksaray'da konuştu:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.