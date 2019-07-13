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Tunceli'ye gelen Munzur Çayı'nda yüzmeden gitmiyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 13.07.2019 14:53 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde aşırı sıcak havalardan bunalan vatandaşlar Munzur Çayı'nda yüzmenin keyfini yaşıyor.

Yaz mevsimi dolayısıyla hava sıcaklıkların arttığı ilçede, vatandaşlar Munzur Çayı'nın buz gibi sularında yüzerek serinliyor.

İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Ziyaret köyünde yer alan Munzur Gözeleri'nden çıkan sularla beslenen Munzur Çayı, suyunun temizliğinden ötürü vatandaşlarca yoğun ilgi görüyor.

Hafta içi ve hafta sonu tatillerinde çevre il ve ilçelerden Ovacık'a gelen misafirler, Munzur Çayı'ndaki doğal göllerde yüzüyor, köprü, kaya ve ağaç gibi doğal platformlardan suya atlayış gerçekleştiriyor.Bazı vatandaşlar da Munzur Çayı'nın kıyısında balık tutup, kumsal alanlara uzanarak güneşleniyor.

Ciran Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz tatilini geçirmek için İzmir'den Ovacık'a geldiğini söyledi.

İlçede havaların iyice ısındığını belirten Akgül, "İzmir'de denize girmektense Ovacık'taki Munzur Çayı'nda yüzmek daha keyifli oluyor. Çünkü Munzur Çayı daha temiz ve tatlı su olduğu için dalış yaparken gözlerim yanmıyor. Çayın suyu çok soğuk olduğundan bağışıklık sistemim gelişiyor ve arkadaşlarımla günübirlik yüzmeye gidiyoruz. Çaya balıklama, çivileme ve bombalama atlayarak eğleniyoruz." diye konuştu.

Rojtam Özden de Munzur Çayı'nın şiddetli aktığını ve akıntıya karşı yüzerek vücudunu geliştirmeye çalıştığını anlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli Munzur Çayı

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