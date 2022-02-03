YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli'de çatıdan düşen kişi helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Tunceli'de çatıdan düşen kişi helikopterle hastaneye ulaştırıldı

03.02.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de çatıdan düşen kişi helikopterle hastaneye ulaştırıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde çatıdaki karları temizlerken düşerek yaralanan kişi askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Kırdım köyünde yaşayan 60 yaşındaki Hüseyin Polat, evinin çatısındaki karları temizlediği sırada yere düştü.

Ağır yalanan Polat'ı gören ailesi, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.

Köye doğru yola çıkan sağlık ekipleri, ambulansla kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda ilerleyemedi. Bunun üzerine Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığına ait askeri helikopter havalandı.

Sağlık ve jandarma ekiplerinin desteğinde bölgeden helikopterle alınan Polat, Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tunceli ve Kars'ta aç kalan tilkiler yiyecek ararken görüntülendiTunceli ve Kars'ta aç kalan tilkiler yiyecek ararken görüntülendi
AK Parti'li Karaaslan'dan Regaib Kandili mesajıAK Parti'li Karaaslan'dan Regaib Kandili mesajı
Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandıSarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Tunceli

Tunceli Namaz Vakitleri 3 Şubat Perşembe

İmsak
05:56
Sabah
07:20
Öğle
12:41
İkindi
15:26
Akşam
17:51
Yatsı
19:10
Tunceli ECZANELER
Tunceli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

Bağışıklığınızı zırh gibi korumak çok kolay

Bağışıklığınızı zırh gibi korumak çok kolay

Gelişigüzel vitamin kullanmayın! Doğal yöntemlerle korunun

Gelişigüzel vitamin kullanmayın! Doğal yöntemlerle korunun

Evde yaşadı! Yakalanınca öyle bir şey yaptı ki...

Evde yaşadı! Yakalanınca öyle bir şey yaptı ki...

20 milyon TL harcadı! Yatırımı merak konusu oldu

20 milyon TL harcadı! Yatırımı merak konusu oldu

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.