Tunceli'de çatıdan düşen kişi helikopterle hastaneye ulaştırıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde çatıdaki karları temizlerken düşerek yaralanan kişi askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Kırdım köyünde yaşayan 60 yaşındaki Hüseyin Polat, evinin çatısındaki karları temizlediği sırada yere düştü.

Ağır yalanan Polat'ı gören ailesi, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.

Köye doğru yola çıkan sağlık ekipleri, ambulansla kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda ilerleyemedi. Bunun üzerine Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığına ait askeri helikopter havalandı.

Sağlık ve jandarma ekiplerinin desteğinde bölgeden helikopterle alınan Polat, Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



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