Tunceli'de kurttan kaçarken kayalıkta mahsur kalan keçileri AFAD ekipleri kurtardı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, kurttan kaçarken kayalıkta mahsur kalan keçiler, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

İlçenin Kale köyünde Ali Rıza Küçük'e ait keçiler, kurt saldırısından kaçarken kayalık alana çıktı. Burada mahsur kalan keçileri kendi çabasıyla indiremeyen Küçük, jandarmayı arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekibi, durumu AFAD'a bildirdi.

AFAD görevlileri, halat yardımıyla kısa süre içinde 5 keçiyi kayalık alandan indirerek sahibine teslim etti.

Keçilerine kavuşan Küçük, yardımları dolayısıyla görevlilere teşekkür etti.



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