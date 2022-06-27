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Tunceli’de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

27.06.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 44 ACM 292 plakalı otomobil, Ulukale köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte aynı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

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