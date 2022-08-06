Tunceli’de teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında kent kırsalında teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Dağlık alanda arama yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanılan sığınağı tespit etti.

Sığınakta yapılan aramada hızar motoru, 2 voltmetre cihazı, 150 metre elektrik kablosu, 20 büyük pil, 2 piknik tüpü, yazıcı, 10 spor ayakkabı, 5 sırt çantası, tüplü ocak, soba, 10 şemsiye, 400 metre branda, 300 metre sera naylonu, 20 el feneri, 15 kilo tütün, 10 kilo toz deterjan, 250 tükenmez kalem ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Sığınak güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.



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