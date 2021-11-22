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Tunceli'de vatandaşlardan Otlubahçe köyünde bakır madeni aranmasına tepki

22.11.2021 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de vatandaşlardan Otlubahçe köyünde bakır madeni aranmasına tepki

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir grup vatandaş, doğaya zarar vereceğini öne sürerek Otlubahçe köyünde başlatılan bakır madeni arama çalışmasına tepki gösterdi.

Otlubahçe köyünde toplanan gruptakiler adına açıklama yapan Avukat Barış Yıldırım, köyde maden arama çalışmasının başlatılması üzerine yetkili makamlarla görüştüklerini belirtti.

Orman, Çevre ve Milli Parklar Kanununa göre maden arama çalışmasını engellemek için idari işlem talep ettiklerini aktaran Yıldırım, "Halihazırda sondaj çalışmaları fiilen ve hukuken durdurulmuş durumda. Fakat sondaj için getirilen iki iş makinesi köyün hemen alt kısmında bulunmakta. Bugün yetkililere bu makinelerin buradan kaldırılmasını ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde müsadere edilmesini talep ettik." dedi.

Yıldırım, Munzur Vadisi Milli Parkının da maden arama sahası yakınlarında bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bölgenin tüm akarsuları birleşerek Reşo Deresi'ne ve oradan da Munzur Vadisi Milli Parkının temel kaynak değeri olan Munzur Çayına karışıyor. Dolayısıyla burada yapılacak herhangi bir madencilik faaliyeti Munzur Vadisi Milli Parkı ekosisteminin yok olmasına sebebiyet verecektir."

Bölgede Bern Sözleşmesi'ne göre koruma altında olan çok miktarda bitki ve hayvan türü bulunduğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, ayı, kurt vaşak ve kaya kartalı gibi türler burada habitat buluyor. Dünya Mirası Listesinde yer alması gereken bu sahanın korunup gelecek kuşaklara aktarılması yerine bu tip yasa dışı madencilik projelerinin gerçekleştirilmek istenmesi açıkça sadece hukuka aykırı değil insanlık vicdanına da aykırıdır."

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

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