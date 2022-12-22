YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tuncelililer memleketlerinin eşsiz güzelliklerini doğa turlarıyla keşfediyor

Tuncelililer memleketlerinin eşsiz güzelliklerini doğa turlarıyla keşfediyor

22.12.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarp dağların arasında kurulu bir şehir olan Tunceli'de son yıllarda artan doğa gezileri sayesinde yöre insanı, bölgedeki doğal güzellikleri yerinde görme fırsatı buluyor.

Tunceli'de çeşitli meslek gruplarından vatandaşlar, haftanın belirli günlerinde katıldıkları doğa turları ve dağcılık faaliyetleriyle hem iyi vakit geçiriyor hem de memleketlerinin eşsiz güzelliklerini keşfediyor.

Sarp dağların arasında kurulu şehir, dört mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok sayıda misafiri ağırlayan Tunceli'nin bu zenginliği, yöre halkının ve çeşitli meslek gruplarından insanların da dikkatini çekiyor.

Kentteki doğa sporları kulüpleri bünyesinde bir araya gelen vatandaşlar, Ovacık, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Hozat, Pertek ve Çemişgezek ilçelerine gezmeye gidiyor.

Kış aylarında gruplar halinde dağlara çıkan vatandaşlar, rotaları boyunca el değmemiş güzelliklerin arasında ilerliyor.

Karla kaplı zirvelerde doyasıya vakit geçiren vatandaşlar, yaptıkları bu etkinlikle hem eğleniyor hem stres atıyor hem yeni insanlar tanıyor, hem de daha önce görmedikleri doğal güzellikleri keşfediyor.

"KENTİN TANITIMINA KATKI SUNMAK İÇİN ÇABALIYORUZ"

Tunceli Müzesi şeflerinden Ali Haydar İmre, AA muhabirine, işinden arta kalan zamanını doğa gezileriyle değerlendirdiğini söyledi.

Günübirlik gezilere katıldığını ifade eden İmre, "Bugün rotamızı Pülümür ilçesindeki Karagöz köyü bölgesine çevirdik. Sabah erken saatlerde arkadaşlarımızla il merkezinde buluştuk. Kiraladığımız servis aracıyla yola çıktık. Uzun süre yürüdükten sonra istediğimiz noktaya ulaştık." dedi.

İmre, Tunceli doğasının harika olduğuna belirterek, herkesi buraları görmeye davet etti.

Son gezilerindeki yaşadıklarını anlatan İmre, "Yolculuğumuz sırasında dağların heybeti, havanın güneşli olması ve kar parıltıları bana çok keyif verdi. Biz de kurduğumuz dernekler çatısında kentteki arkadaşlarla ortak faaliyetler yapıp kentin tanıtımına katkı sunmak için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kentte büfe işleten ve dağcılıkla ilgilenen İskender Doğan da stresten uzaklaşmak amacıyla doğada vakit geçirdiğini dile getirdi.

Bölgede halen keşfedilmemiş birçok güzel yerin olduğunu vurgulayan Doğan, "İlimizde çok özel dağlar var ve bu dağlar Türkiye'nin çeşitli illerinde birçok dağ ile eş değer güzellikte. Bizim dağlarımız tırmanış ve doğa turları için çok ideal." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tunceli’de karla mücadele sürüyorTunceli’de karla mücadele sürüyor
Ordu'nun Gürgentepe çoban fasulyesi coğrafi işaretle tescillendiOrdu'nun Gürgentepe çoban fasulyesi coğrafi işaretle tescillendi
Trabzon’da cinayetTrabzon’da cinayet
Anahtar Kelimeler:
spor Tunceli eğlence gezi

Tunceli Namaz Vakitleri 22 Aralık Perşembe

İmsak
06:01
Sabah
07:31
Öğle
12:25
İkindi
14:49
Akşam
17:10
Yatsı
18:34
Tunceli ECZANELER
Tunceli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.