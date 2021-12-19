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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar nedeniyle okullar tatil edildi

19.12.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar nedeniyle okullar tatil edildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemizde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime 20 Aralık Pazartesi günü ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

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