MAGAZİN

Tuncer Cücenoğlu hayata gözlerini yumdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.07.2019 11:11 | Son Güncelleme

Kanser tedavisi gören tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğlu, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Tuncer Cücenoğlu hayata gözlerini yumdu

Bir süredir kanser ile mücadele eden oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu, sabah saat 06.30’da, tedavi gördüğü İstanbul Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

10 Nisan 1944 yılında Çorum’da doğan Cücenoğlu, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nden mezun oldu. Oyunları Devlet Tiyatroları ve özel tiyatrolarda sahnelenen Cücenoğlu, Türkiye Yazarlar Sendikası ve P.E.N. Türkiye Merkezi üyesiydi. Cücenoğlu, 2011 yılında 11. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Cevat Fahmi Başkut Özel Ödülü’nü almıştı.

Cücenoğlu’nun yeğeni Cem Cücenoğlu da Twitter’dan attığı bir mesaj ile amcasının vefat haberini duyurdu.

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