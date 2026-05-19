Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Tünelde ayı paniği: Dakikalarca kovaladı

İçerik devam ediyor

Giresun’da gece Duroğlu Tüneli’nde aniden bir aracın önüne çıkan ayı, uzun süre aracın önünde koşarak ilerledi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dereli-Giresun karayolu üzerindeki Duroğlu Tüneli’nde seyir halindeki aracın önüne çıkan ayı, bir süre tünel içerisinde koşmaya devam etti. Sürücü hızını düşürerek kontrollü şekilde ilerlerken, ayının tünel boyunca aracın önünden ayrılmadığı görüldü.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Tünel çıkışına kadar koşusunu sürdüren ayı, daha sonra yol kenarındaki ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Yaşanan ilginç anlar, araç içerisindeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde ayının panik halinde tünel içerisinde koştuğu anlar yer aldı.

Tünelde ayı paniği: Dakikalarca kovaladı 1

KÜÇÜKBAŞ KAYVANLAR TELEF OLMUŞ

Öte yandan, bölgede son günlerde ayıların yerleşim alanlarına daha sık inmeye başladığı belirtildi. Özellikle kırsal mahallelerde arı kovanlarına yönelik ayı saldırılarında artış yaşandığı ifade edilirken, bazı küçükbaş hayvanların da ayı saldırıları nedeniyle telef olduğu öğrenildi. Vatandaşlar, özellikle gece saatlerinde kırsal bölgelerde seyahat eden sürücülerin dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.
Kaynak: İHA

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Neredeyse dibi gözüküyordu, tekrardan yükseldiNeredeyse dibi gözüküyordu, tekrardan yükseldi
Tuttuğu balığın içinden bir sürü balık çıktıTuttuğu balığın içinden bir sürü balık çıktı

Anahtar Kelimeler:
Giresun ayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Husiler: "İran'a ABD saldırısına karşı askeri olarak hazırız"

Husiler: "İran'a ABD saldırısına karşı askeri olarak hazırız"

Chelsea'de Xabi Alonso gelir gelmez yönetime tek isim verdi: Osimhen...

Chelsea'de Xabi Alonso gelir gelmez yönetime tek isim verdi: Osimhen...

Yılanlı sahne olay yarattı! “Dizi kontrolden çıktı”

Yılanlı sahne olay yarattı! “Dizi kontrolden çıktı”

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

İspanya'dan getirmişti: 4 euroya alıcı buluyor, Avrupa'ya satılıyor

İspanya'dan getirmişti: 4 euroya alıcı buluyor, Avrupa'ya satılıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.