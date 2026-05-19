Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Neredeyse dibi gözüküyordu, tekrardan yükseldi: Yüzde 90'a ulaştı!

Diyarbakır’da, son yıllarda kuruma noktasına gelen Kabaklı Sulama Göleti, bu yıl etkili olan yağışlarla yaklaşık yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Yaklaşık 150 kuş türüne ev sahipliği yapan göletin yeniden dolması bilim insanlarını sevindirdi.

Neredeyse dibi gözüküyordu, tekrardan yükseldi: Yüzde 90'a ulaştı!

Dicle Üniversitesi Yerleşkesi içerisindeki Kabaklı Sulama Göleti, son yıllarda bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle büyük ölçüde su kaybı yaşadı. Bu yıl etkili olan yağışlarla birlikte göletteki doluluk oranı yaklaşık yüzde 90 seviyesine ulaştı.

Neredeyse dibi gözüküyordu, tekrardan yükseldi: Yüzde 90 a ulaştı! 1

Yaklaşık 150 kuş türüne ev sahipliği yapan ve bölgenin önemli kuş üreme alanlarından biri olarak kabul edilen göletin yeniden dolması, bilim insanları tarafından olumlu karşılandı.

Neredeyse dibi gözüküyordu, tekrardan yükseldi: Yüzde 90 a ulaştı! 2

‘HEM TARIM ALANLARI HEM GÖÇMEN KUŞLAR İÇİN CAN DAMARI’

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar, göletin yalnızca göçmen kuşlar için değil, tarım ve hayvancılık açısından da büyük önem taşıdığını belirterek, “Kabaklı Göleti, yaban hayvanları için yazın hayati derecede öneme sahiptir. Sadece yaban hayvanları için değil aynı zamanda burada çiftçilik ve hayvancılık yapan insanlarımız için bir can damarı konumunda. Geçen yıllarda çok kurumaya yakın bir derecede suyun azalmadı vardı. Şimdi yağan yağışlarla yüzde 90’a yakın bir doluluk oranının olması bizi çok sevindiriyor. Kurak geçen yıllardan sonra buraya yağışların yağmasıyla su miktarının artması, yüzde 90’lara ulaşması gerçekten çok önemlidir. Burada yaşayan insanlar için olsun, yaban hayvanları için olsun, çiftlik hayvanları için olsun hayati derecede bir öneme sahiptir” dedi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Neredeyse dibi gözüküyordu, tekrardan yükseldi: Yüzde 90 a ulaştı! 3

GÖLET KORUMA ALTINA ALINMALI’

Göletin memeliler ve göçmen kuşlar için önemli bir üreme alanı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ali Satar, “Bitkilerin sulanması ve burada geçen göçmen kuşların özellikle yaban hayatı için yaz aylarında hayati derecede bir öneme sahip bir yerdir burası. Burası bir sulama göleti olarak yapılmış olabilir ama artık hayati derecede bir öneme sahiptir. Normalde burası çok önemli bir yer. Burası yaban hayvanları için, memeliler ve göçmen kuşlar için bir üreme alanı oluşturmaktadır. Bundan dolayı da bu Kabaklı Göleti hayati derecede bir öneme sahiptir. Buraya bir koruma statüsü kazandırılması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Neredeyse dibi gözüküyordu, tekrardan yükseldi: Yüzde 90 a ulaştı! 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir ülke kabusu yaşadı: Binlerce insan evsiz kaldı! Tek sebebi...Bir ülke kabusu yaşadı: Binlerce insan evsiz kaldı! Tek sebebi...
Tuttuğu balığın içinden bir sürü balık çıktıTuttuğu balığın içinden bir sürü balık çıktı

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır gölet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Mersin'deki katliamda yeni gelişme! Aracı bulundu

Husiler: "İran'a ABD saldırısına karşı askeri olarak hazırız"

Husiler: "İran'a ABD saldırısına karşı askeri olarak hazırız"

Chelsea'de Xabi Alonso gelir gelmez yönetime tek isim verdi: Osimhen...

Chelsea'de Xabi Alonso gelir gelmez yönetime tek isim verdi: Osimhen...

Ece Seçkin 1 ayda eridi! Görenler şaştı kaldı

Ece Seçkin 1 ayda eridi! Görenler şaştı kaldı

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

İspanya'dan getirmişti: 4 euroya alıcı buluyor, Avrupa'ya satılıyor

İspanya'dan getirmişti: 4 euroya alıcı buluyor, Avrupa'ya satılıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.