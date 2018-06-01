Tunus Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Tunus - Türkiye maçı canlı izle - S Sport)

A Milli Futbol Takımı, Tunus ile yarın İsviçre'de yapacağı hazırlık maçıyla 559. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 293'ü resmi, 265'i özel geride kalan 558 maçta, biri hükmen olmak üzere 211 galibiyet aldı, 129 defa berabere kaldı, 218 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 239'u deplasmanda, 240'ı evinde, 79'u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 734 gol attı, kalesinde 809 gol gördü.

Türkiye A Milli Takımı, hazırlık maçında bugün 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılacak olan Tunus ile karşılaşacak. İsviçre'nin Cenevre kentindeki Cenevre Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 21.15'te başlayacak Tunus - Türkiye maçını İsviçreli hakem Alain Bieri yönetecek. Bieri'nin yardımcılıklarını Alain Heiniger ve Jan Koebeli yaparken, maçın dördüncü hakemi ise yine İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Stéphane De Almedia olacak. Tunus - Türkiye maçı A Spor ve S Sport'tan naklen yayınlanacak.

A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 558 karşılaşmanın 479'unu Avrupalılarla, 31'ini Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 22'sini Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milli Takım, geride kalan 558 maç içinde birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti. Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Tunus ile 5. randevu

A Milli Takımımız, tarihinde Tunus ile 4 kez karşılaştı. Tamamı özel karşılaşmaların 3'ü golsüz eşitlikle tamamlanırken, 1964 yılında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan ilk mücadeleyi A Milli Takımımız; Aydın Yelken, Can Bartu ve Metin Oktay'ın 2 golüyle 4-1 kazanmıştı.