Tüpraş Stadı'nda sergi alanı açıldı

Beşiktaş'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Tüpraş Stadı'nda yapımı tamamlanan ve Antre 1903 adı verilen sergi alanının açılışı gerçekleştirildi.

Tüpraş Stadı'nda sergi alanı açıldı
Cevdet Berker İşleyen

Açılış törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban, Genel Sekreter Uğur Fora, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Sarı Mermer, Kaan Kasacı, Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure, Beşiktaş GAİN Genel Menajeri Nedim Yücel, basketbolcular Sertaç Şanlı ve Ata Özbek katıldı.

Antre 1903, ilk sergisinde sanatçı Kenan Işık'ın Duruş adını verdiği sergiye ev sahipliği yaptı.

Serginin açılışında konuşan başkan Serdal Adalı, "Beşiktaş'ın öncü kulüp olma misyonu yalnızca saha sonuçlarıyla sınırlı kalmadı. Sporda olduğu gibi hayatın doğal akışı için de önemli değerler üretti. Antre 1903, Beşiktaş'ın ve Beşiktaşlının kültür sanatla buluşması için çok önemli bir merkez niteliği taşıyor. Beşiktaşımızın 123. kuruluş yıl dönümünü kutladığı bugünlerde, Beşiktaşımıza böyle bir kültür sanat alanı kazandırdığımız için çok mutluyuz. Sanatçımız Kenan Işık, Antre 1903’ün bu ilk sergisine Beşiktaşımıza belki en çok yakışan, Beşiktaşımızla en çok özdeşleşen kelime olan 'Duruş' adını verdi. Biz spor literatürüne Beşiktaşlılık duruşu tabirini ve felsefesini eklemiş çok büyük bir camiayız." diye konuştu.

Adalı, konuşmasının ardından sanatçı Kenan Işık ile küratör Hülya Şekercioğlu'na imzalı Beşiktaş forması hediye etti ve Antre 1903 anı defterini imzaladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kante'den kafa karıştıran açıklama! 'Neden olmasın?'Kante'den kafa karıştıran açıklama! 'Neden olmasın?'
Sergen Yalçın hayaline kavuşuyor! Beşiktaş dünya yıldızını bitiriyorSergen Yalçın hayaline kavuşuyor! Beşiktaş dünya yıldızını bitiriyor

En Çok Okunan Haberler
CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

İsrail'de sirenler çaldı! İran gece yarısı füze saldırısı başlattı

SON DAKİKA | Liverpool'dan 100 Milyon Euro'luk çılgınlık! Salah'ın yerine milli gururumuz Kenan Yıldız...

SON DAKİKA | Liverpool'dan 100 Milyon Euro'luk çılgınlık! Salah'ın yerine milli gururumuz Kenan Yıldız...

Lise yıllığı ortaya çıktı! 'Daha da güzelmiş'

Lise yıllığı ortaya çıktı! 'Daha da güzelmiş'

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

Rusya'dan yeni savaş yasağı! Altından sonra şimdi de... 1 Nisan'da başlıyor

