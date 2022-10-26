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Turabi, Acun Ilıcalı'nın paylaşımını kıskanınca... Jet yanıt geldi

26.10.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Ilıcalı'nın bu paylaşımı, Turabi'yi kıskandırdı. Eski Survivor şampiyonu Turabi, fotoğrafın altına Survivor üzerinden sitemde bulununca Acun Ilıcalı'dan yanıt gecikmedi.

Turabi, Acun Ilıcalı'nın paylaşımını kıskanınca... Jet yanıt geldi

Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Ilıcalı paylaşımına, "Dünyanın en iyi sunucusu, sevgili arkadaşım Antonio Rosique" yorumunu yazdı. Ancak bu yorumu Turabi Çamkıran kıskandı. Turabi fotoğrafın altına Survivor üzerinden Acun Ilıcalı'ya sitemde bulundu

Turabi, "Valla bunlar yokken ben vardım Acun abi. 3 senemi verdim, programa katkım olsun diye yarışmacılar yatarken durmadan çalıştım, reyting rekorları kırdırdım. Bir kere beni "Dünyanın en iyi yarışmacısı sevgili kardeşi Turbo Turabi" diye paylaşmadın. Neyse hiç kıskanmıyorum. Şaka şaka. "Benim Survivor hayalim Turabi" lafın her şeye bedel" yorumunu yaptı.

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TURABİ'NİN SURVİVOR SİTEMİNE ACUN ILICALI'DAN JET YANIT!

Bu yoruma sessiz kalmayan Acun Ilıcalı, "Her zaman gönüllerdesin, saygılısın, vefalısın... İlk görüşmemizde gönderiyi atıyorum" şeklinde bir karşı cevap verdi.

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