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Turabi Acun Ilıcalı'ya meydan okudu! Hemen geri adım attı

21.12.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star paylaşımlarıyla son günlerde dikkat çeken Turabi'nin hedefinde bu sefer Acun Ilıcalı vardı. Turabi Çamkıran önce Acun Ilıcalı'ya meydan okudu sonra ise geri adım attı.

Turabi Acun Ilıcalı'ya meydan okudu! Hemen geri adım attı

Survivor All Star paylaşımlarıyla son günlerde dikkat çeken Turabi'nin hedefinde bu sefer Acun Ilıcalı vardı. Turabi Çamkıran önce Acun Ilıcalı'ya meydan okudu sonra ise geri adım attı.

Son dönemlerde Survivor All Star ile ilgili sık sık açıklamalar yapan ama kadroda olmayan Turabi yeni bir anket yaptı. Ankette "Sizce Survivor All Star kim sunmalı?" diye sordu.

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Turabi hemen ardından ise geri adım attı. Turbo Turabi paylaşımında "Yok daha neler bu anketi yapacak kadar delirmedim daha" açıklamasında bulundu.

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Turabi paylaşımlarına devam ederek "Durduk yere 2 Survivor şampiyonluğundan olmayalım şimdi. Sen sunmazsan izlenmez" dedi.

Eski yarışmacı daha sonra ise yanlış anlaşılmamak adına "Hepsi bir şaka" yorumunda bulundu.

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Acun Ilıcalı Turabi Çamkıran
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