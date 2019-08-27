MAGAZİN

Turabi Çamkıran 5 yılda katıldığı yarışmalardan 7 milyon TL kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 14:49 | Son Güncelleme

Amerika'da yayınlanan The Challenge adlı yarışmada Türkiye'yi temsil eden Turabi'nin son beş yılda katıldığı yarışmalardan toplam 7 milyon TL kazandığı ortaya çıktı.

Türkiye'nin Survivor yarışmasıyla tanıdığı Turabi Çamkıran, son 5 yılda katıldığı birbirinden zor yarışmalarla adından söz ettirmeyen devam ediyor. Şimdilerde Amerika'da yayınlanan The Challenge yarışmasında ülkemizi temsil edecek olan Turabi, bu zamana kadar katıldığı yarışmalardan toplam 7 milyon TL kazandı.

500 TL'YE DANSÇILIK YAPIYORDU

2006 yılında gece kulüplerinde geceliği 500 TL'ye dansçı olarak çalışan Turabi Çamkıran, 2014-2015 yıllarında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor adlı yarışmaya katıldı. Burada iki kere şampiyon olan Turabi, 2 milyon TL ve bir ev kazandı.

5 MİLYON TL KAZANDI

Turabi, geçtiğimiz Mayıs ayında The Challenge'da Türkiye'ye temsil ederek toplamda 5 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. Zorlu yarışlarla sıkça adından söz ettiren Turabi, 28 Ağustos'ta başlayacak olan The Challenge'da ikinci kez yarışacak.

"RAKİPLERİMİ GÖRDÜM, SON DERECE ŞANSLIYIM"

Amerikan-İngiliz ortak yapımı 'The Challenge'da vaat edilen para bu kez 6 milyon TL. Antrenmanlarını Tayland ve Los Angeles'ta yapan Turabi "Rakiplerimi gördüm, karşılarında son derece şanslıyım. Allah izin verirse bu yarışmayı da kazanacağım" dedi.

"CEBİMDE 50-100 TL İLE GEZİYORUM"

Son şampiyonluğundan sonra toplamda kazandığı tüm parayı ne yaptığını anlatan Turabi, "Kazandığım parayı son kuruşuna kadar aileme verdim. Cebimde 50 ya da 100 TL ile geziyorum. Hesap cüzdanlarım annem, babam ve kardeşimde. Ben onlardan harçlık alırım. Parayı ne yaptınız?' diye sormam. Herhalde akıllı yatırımlar yapıyorlardır. Ben parayı sevmem. Üstüme tapu bile yok. Bazı prensiplerim var: Borç vermem, borç almam. Kredi kullanmam, kredi kartları olan biri de değilim. Pahalı, lüks yaşamam." dedi.

Sıfır araç aldı! Muayeneye gittiğinde hayatının şokunu yaşadı Sıfır araç aldı! Muayeneye gittiğinde hayatının şokunu yaşadı
Chloe, Serdar Ortaç’ı sildiChloe, Serdar Ortaç’ı sildi
Sevilen arabesk sanatçısından acı haberSevilen arabesk sanatçısından acı haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
turabi çamkıran Survivor yarışma

En Çok Okunan Haberler

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Pentagon'dan F-35 açıklaması

Pentagon'dan F-35 açıklaması

Muharrem İnce'den görevden alınan Ahmet Türk'e ziyaret!

Muharrem İnce'den görevden alınan Ahmet Türk'e ziyaret!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şarkıcı Yeliz: Su alacak param yoktu, musluk suyu içiyordum

'Su alacak param yoktu, musluk suyu içiyordum'

Chloe, Serdar Ortaç’ı sildi

Chloe, Serdar Ortaç’ı sildi

Arabesk sanatçısı Selahattin Özdemir hayatını kaybetti

Sevilen arabesk sanatçısından acı haber

Ahmet Kaya'nın ağabeyi, Kum Gibi şarkısını okuyan Ivana Sert'e sahip çıktı

Ahmet Kaya'nın ağabeyi, Kum Gibi şarkısını okuyan Ivana Sert'e sahip çıktı

İrem Derici’nin şikayet ettiği takıntılı hayran serbest bırakıldı

İrem Derici’nin şikayet ettiği takıntılı hayran serbest bırakıldı

'Çaycı Hüseyin'den "ölmedim" çığlığı

'Çaycı Hüseyin'den "ölmedim" çığlığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.